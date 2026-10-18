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Феноменален гол спаси Арсенал от още една грешна стъпка във Висшата лига

18 октомври 2026, 20:24 часа 1823 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Феноменален гол спаси Арсенал от още една грешна стъпка във Висшата лига

Шампионът Арсенал постигна много труден успех при визитата си на Нотингам Форест. "Артилеристите" победиха с 1:0 в мач от седмия кръг на Висшата лига. Единственото попадение в срещата бе дело на Нони Мадуеке, който се разписа в 80-а минута с първия точен удар на отбора. По този начин Арсенал остава на три точки от лидера в класирането Манчестър Сити, който е безгрешен с 21 точки на върха.

Арсенал с труден успех като гост на Нотингам Форест

"Артилеристите" започнаха по-активно, но така и не успяха да застрашат съперниковата врата в началните минути, тъй като бранителите на Форест се справиха с всичките им опити за атака. Така домакините първи стигнаха до опасно положение. В 19-а минута Рикардо Калафиори допусна грешка, която даде възможност на футболистите на Форест да се понесат в предни позиции. В крайна сметка Дан Ндой стреля покрай целта. Арсенал отговори с удар на Габриел Магаляеш, който се отби в Уилям Салиба и бе изчистен от голлинията от Усман Диоманде. В последните моменти от първата част Кай Хавертц пропусна две възможности да открие резултата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Нотингам Форест Арсенал 2026, Букайо Сака, Неко Уилямс

Второто полувреме започна на по-високи обороти, но опасните ситуации пред двете врати отново липсваха. Лиъм Делап бе най-активен в състава на домакините, но не получаваше нужната подкрепа, за да застраши вратаря на лондончани Давид Рая. В 70-а минута Арсенал най-накрая организира добра атака, но Деклан Райс я завърши по разочароващ начин - с удар далеч над напречната греда. Десет минути преди края на редовното време шампионите все пак излязоха напред в резултата. Нони Мадуеке отбеляза страхотен гол, за да даде аванс на своя тим с първия точен удар в мача. Това се оказа достатъчно за трите точки. В самия край Мурило премина куп футболисти на гостите и стреля красиво, но кълбото мина малко над гредата. За Арсенал предстои гостуване на Байерн Мюнхен в Шампионска лига, докато Нотингам ще играе срещу Ипсуич.

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Арсенал Висша лига Нотингам Форест
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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