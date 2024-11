УЕФА стартира разследване срещу скандалния английски съдия

Европейската футболна централа УЕФА е стартирала разследване на английския съдия Дейвид Куут, който се забърка в редица скандали в последните няколко дни. Новината бе обявена официално от организацията.

Както е известно, Дейвид Куут се забърка в сериозен скандал, след като бе сниман как обижда Ливърпул и бившия мениджър на тима Юрген Клоп в компанията на свои приятели. След това пък се появи видео, на което се вижда как мъж смърка бял прах. Твърди се, че на кадрите е именно реферът, а те са направени по време на Евро 2024 през лятото.

BREAKING: UEFA has confirmed it is investigating referee David Coote 🚨 pic.twitter.com/SERZJfGkWP