Ужасяваща контузия помрачи важна победа на Челси над пряк конкурент за топ 5

Отборите на Челси и Евертън откриха седмия кръг на Висшата лига, като "карамелите" посрещнаха "сините" на своя нов "Хил Дикинсън Стейдиъм". През пъврото полувреме възпитаниците на Шаби Алонсо владееха събитията на терена, като имаха одбри възможности за гол. Те така и не се възползваха и пъвртаа част приключи при нулево равенство. Бърз гол на "сините" даде страхотно начало на втората част, но ужасяваща контузия помрачи срещата. До края на мача Челси отбеляза още един гол за победа с 2:0.

Челси доминираше през първото полувреме

Верни на себе си, футболистите на Челси практикуваха типичния си стил по д ръководството на Шаби Алонсо. С динамичен атакуващ футбол, те владееха топката в над 60% от времето. "Сините" Имаха доста шансове за отбелязване на попадение, като от 5 удара за цялата първа част, 3 бяха точни. Евертън, въпреки по-малобройните шансове, отправиха 4 точни удара към вратата на Челси. Гостите имаха последния натиск в края на първото полувреме, но така и не успяха да реализират.

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Страшна контузия помрачи победата на Челси

По подобие на първото полувреме, Челси започна с бърз футбол, който незабавно доведе до голям шанс пред вратата на Евертън. този път различното беше, че "сините" отбелязаха. Голът бе дело на Педро Нето и дойде едва 45 секунди след подновяването на играта. Възпитаниците на Шаби Алонсо продължиха с натиска. Малко след изтичането на час игра, при едно от положенията за Евертън, след борбата за топката във въздуха, Джарад Брантуайт и Емилиано Мартинес се сблъскаха и паднаха на тревата. Защитникът на Евертън бързо се изправи на крака, но не такава беше съдбата на вратаря на Челси.

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🚨Emiliano Martínez was down on the ground for longer than 10 minutes and was taken away on a stretcher 💔 https://t.co/cxHzW7dXij — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 17, 2026

Педро Нето вкара втория си гол, за да оформи крайния резултат

След около 10 минути забавяне, аржентинецът беше изнесен на носилка и заменен принудително от Майк Пендерс. Евертън се възползва от спада на темпото, но Челси бързо се върна в мача. В последната минута на редовното време лондончани изпълниха пряк свободен удар. Последва разбъркване, в което най-бързо се ориентира Педро Нето и отбеляза за 2:0. Последваха 11 минути добавено време, в което Челси успя да затвори срещата и да си осигури победата.

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