Юноша на Манчестър Юнайтед и гредите отчаяха "червените дяволи" (ВИДЕО)

Манчестър Юнайтед допусна грешна стъпка във Висшата лига. Отборът на Ерик тен Хаг завърши 0:0 срещу Кристъл Палас в двубой от петия кръг на английското първенство. На "Селхърст Парк" юношата на "червените дяволи" Дийн Хендерсън направи невероятен мач и спаси много положения, с което отчая гостите.

В една от най-чистите ситуации пък Алехандро Гарначо и Бруно Фернандеш последователно уцелиха греди. Така Юнайтед вече има 7 точки, които отреждат 11-о място във временното класиране. "Орлите" пък са 16-и с 3 пункта.

⏹️ The points are shared at Palace.#MUFC || #CRYMUN