Ямал има потенциала да се превърне в следващия Меси, но трябва да се пази от капана, в който падна Неймар

След месеци на очакване, Ламин Ямал най-накрая подписа новия си шестгодишен договор с Барселона. Според медиите в Испания, с този договор тийнейджърът става най-високоплатеният играч в отбора на Ханзи Флик с годишна заплата от 30 милиона евро, което е награда за невероятния му принос към триумфа на отбора през миналия сезон. Но може би най-важното е, че Ямал получи и фланелката с номер 10, която преди това носеше Лионел Меси. Тази емблематична фланелка остана свободна, когато Ансу Фати премина под наем в Монако по-рано това лято, като възпитаникът на академията в крайна сметка не успя да се справи с тежестта на историята, която тя носеше.

Много е трудно да си представим, че Ямал ще има същия проблем. "Не чувствам напрежение. Аз съм в най-добрия клуб в света. Меси е оставил своя отпечатък, аз ще направя моя, а номер 10 и без това е от Ансу", каза той пред официалните медийни канали на Барса. Тази увереност е това, което отличава Ямал от връстниците му откакто направи впечатляващия си пробив в първия отбор. Да върви по същия път като Меси и преди него Роналдиньо, Ромарио и Диего Марадона, не смущава испанския национал. В края на краищата, той вече има 74 гола за клуба и националния отбор, като е спечелил четири големи титли, включително Европейското първенство, преди да навърши 18 години на 13 юли.

Ямал може дори да стане най-младият носител на "Златната топка" по-късно тази година, след като постоянно показва впечатляващи представяния в най-важните мачове. Небето е границата, ако продължи по настоящия си път. Но за да го направи, Ямал ще трябва да избегне същата капан, в която попадна Неймар, когато бразилецът също имаше света в краката си в Каталуния.

Новият договор на Ямал беше донякъде засенчен от заглавията, породени от скандалното му парти за 18-ия рожден ден. Съобщава се, че около 200 гости са присъствали на партито, включително редица музиканти и влиятелни личности, както и някои от съотборниците му в Барселона. Но скандалът избухнал, когато група хора, които поради различни медицински причини, са с нисък ръст, била заснета да се отправя към мястото на партито. Те били наети от Ямал, за да осигурят забавление, което било описано като неприемливо в 21-ви век от Асоциацията на хората с ахондроплазия и други скелетни дисплазии в Испания (ADEE). Този инцидент ще остане в историята като сериозна грешка в преценката от страна на Ямал, а в най-лошия случай репутацията му може да бъде завинаги опетнена.

Според испанския журналист Пипи Естрада, Барселона е много притеснена от поведението на Ямал извън терена това лято. Тийнейджърът бе забелязан на почивка с модела от OnlyFans Фати Васкес, а също така посети бившия играч на Барса Неймар в дома му в Мангаратиба, Рио де Жанейро. Ямал документира пътуването си до Бразилия за феновете си в социалните медии, докато играеше футбол, релаксираше край басейна и разменяше фланелки с Неймар. Но "Daily Mail" съобщи, че са изразени опасения, че Неймар може да окаже лошо влияние върху Ямал.

Neymar and Lamine Yamal linked up on holiday and are living it up 🏝️😎 pic.twitter.com/8NNP7F6nCK