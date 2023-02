ВИДЕО: Украински и руски отбор в един хотел в Турция, какво следва?

И тази година не прави изключение, но заради войната в Украйна няма европейски отбори, които да искат да играят контроли с руски клубове. Все пак, оказа се, че в Турция не са предвидили какво ще се случи, ако се засекат украински и руски футболен клуб.

ОЩЕ: Украйна скърби за спортист, убит в битка с Русия

Такъв е случаят с украинския "Минаж" и руския "Шинник" (Ярославъл). Оказа се, че отборите на двата клуба са настанени в един и същ хотел в югоизточната ни съседка. Според украинската версия, един от руските играчи засегнал член на персонала на хотела, а украински футболист се намесил.

Резултатът - вижте ВИДЕОТО:

In #Turkey, the football players of the Russian "Shinnik" and the Ukrainian "Minaj" were settled in the same hotel. Here is the result. pic.twitter.com/ju9erbqa9X