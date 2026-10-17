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За още един защитник на Барселона: Ливърпул ще бори сериозна конкуренция

17 октомври 2026, 15:32 часа 1109 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За още един защитник на Барселона: Ливърпул ще бори сериозна конкуренция

До този момент трансферът на Роналд Араухо под наем от Барселона в Ливърпул се оказва доста успешен, като той успя да се върне към предишната си форма под ръководството на Андони Ираола. Според различни източници, мърсисайдци са се свързали с Жул Кунде, като целта им е да го привлекат през зимния трансфрен прозорец. Но към французина има сериозен интерес и от други големи клубове като Челси и Байерн Мюнхен.

Барселона ще иска между 60 и 70 милиона евро за Жул Кунде

От началото на сезона за Ливърпул стана ясно, че ще трябва да търси още нови попълнения за защитата, ако иска да издържи на напрегнатия график и мачовете в няколко надпревари едновременно. Според информациите за целта те са се свързали с Жул Кунде, който постепенно загуби формата си и вече не е титуляр в Барселона. Информациите гласят, че каталунците са готови да продадат французина през зимния трансферен прозорец, като го оценява между 60 и 70 милиона евро.

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Жул Кунде

Бъдещето на Кунде е много несигурно

Самият Жул Кунде призна, че е загубил мястото си в титулярния състав на Барселона заради спад във формата. Към него има сериозен интерес още от Челси и Байерн Мюнхен, които се нуждаят от подсилване в дясната зона на защитата. Въпреки че за "блаугранас" Кунде игра като десен бек, неговата предпочитана позиция е тази на централния защитник, като преди да пристигне на "Камп Ноу" играеше предимно на нея. Информация за постигнато споразумение между Барселона и Ливърпул за французина все още няма, но спекулациите около несигурното му бъдеще предполагат неговото напускане през януари.

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Барселона Ливърпул зимен трансферен прозорец Жул Кунде
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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