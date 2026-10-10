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Челси и Байерн Мюнхен спасяват защитник от изгнание в Барселона

10 октомври 2026, 11:42 часа 842 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Челси и Байерн Мюнхен спасяват защитник от изгнание в Барселона

На модерния футболен трансферен пазар е много трудно да се намерят играчи от висока класа на много позиции. Най-вече заради постоянно растящите цени. Една от тези позиции несъмненио е тази на десния бек, като много малко клубове в света имат елитни футболисти на нея и не биха ги продали евтино. Но сега Челси и Байерн Мюнхен, които със сигурност се нуждаят от нови попълнения по десния фланг на отбраната, искат да се възползват от ситуацията на Жул Кунде в Барселона.

Жул Кунде изгуби титулярното си място в Барселона

Във футбола някои неща се променят много бързо. Жул Кунде може да говори от опит, като самият той изпита подобно нещо на гърба си. От един от най-важните играчи на Барселона се превърна в резерва. Самият той призна, че това се е слуило заради спада във формата му в края на миналия сезон. В момента няма информации Кунде да иска да си тръгне от Барселона, но е напълно възможно да потърси ново предизвикателство, ако не успее да си върне титулярното място.

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Жул Кунде

Челси и Байерн Мюнхен искат Жул Кунде

Според германския журналист Кристиан Фалк, Байерн Мюнхен има интерес към Жул Кунде. Баварците вече над година търсят купувач на Саша Боуи и Кунде би бил титуляярният десен бек. Италианският журналист Матео Морето съобщава, че и Челси проучва възможностите да привлече французина. "Сините" от Лондон искат да подсилят защитата си, а спортното ръководство на клуба много харесва Жул Кунде като вариант. Струва си да се припомни, че предпочитаната от Кунде позиция е тази на централния защитник, каквато заемаше в Севиля преди да премине в Барселона. Това също може да изиграе роля в желанието на бранителя за евентуалната му следваща дестинация.

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Байерн Мюнхен Барселона Челси Жул Кунде
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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