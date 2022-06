Учени: Този навик от детството увеличава риска от деменция

Един навик от детството се свързва с повишен риск от развитието на деменция на по-късен етап.

Заседналият начин на живот и липсата на физическа активност често се посочват като един от факторите за отключването на заболяването.

Навикът от детството, който увеличава риска от деменция

Учените са открили, че ниската спортна активност и затлъстяването в детството увеличават риска от влошаване на мозъчната функция в зряла възраст. Експертите смятат, че подобряването на физическата форма в млада възраст, спортуването и поддържането на активен начин на живот могат да играят важна роля за намаляване на риска от деменция в напреднала възраст.

Проучването, публикувано в Journal of Science and Medicine in Sport, е проследило повече от 1200 души. Експертите са оценили когнитивните им способности.

Резултатите показват, че тези с най-високи нива на атлетични постижения и най-ниско съотношение на талията към ханша през детството са се представили най-добре при тестове за когнитивни функции като възрастни. Учените отбелязват, че намаляването на мозъчната функция в средна възраст може да сигнализира за повишен риск от деменция в напреднала възраст, пише Science Daily.

„Разработването на стратегии, които подобряват спортните постижения и намаляват детското затлъстяване, е важно, защото може да подобри когнитивното представяне на средна възраст“, ​​споделя съавторът на изследването доцент Мишел Калисая.

Изследователите подчертават, че резултатите от изследването не са повлияни от академичните способности и социално-икономическия статус в детството, както и от тютюнопушенето и пиенето в средна възраст.

Когнитивният спад в напреднала възраст е често срещан, но невинаги води до деменция.

Важно: Статията е единствено с информативна цел и не замества консултацията със специалист!