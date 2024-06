За бързо отслабване: Яжте бадемите с това

Ако искате да свалите излишните килограми възможно най-бързо, тогава комбинирайте бадеми с шамфъстък. До този извод са стигнали авторите на изследване, публикувано в The Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Кога консумирането на сурови бадеми носи голяма вреда?



Според учените бадемите съдържат аминокиселината L-аргинин, която насърчава изгарянето на мазнини. Ако комбинирате бадеми с шамфъстък, резултатът е още по-добър. Основното нещо е да запомните, че всичко трябва да бъде умерено и не прекалявайте с храни, включително здравословни.

Други ползи от бадемите

Според изследване , яденето на малка шепа ядки дневно може значително да намали нивата на кръвната захар и холестерола. Продуктът има положителен ефект върху контрактилитета на миокарда и съдовата функция, стимулира притока на кръв към органите и понижава кръвното налягане, казва руският лекар Елена Мановская.

Антиоксидантните свойства на бадема забавят окислителните процеси в клетките, което предотвратява ранното стареене на организма и развитието на сериозни заболявания: сърдечно-съдови, онкологични и др.

Поради изобилието от фибри, протеини, витамини, микро- и макроелементи, ядките често се включват в менютата на отслабващите. По време на диетични ограничения осигуряват усещане за ситост и попълват липсата на хранителни вещества в организма.

Благодарение на високата концентрация на витамин Е, бадемите имат благоприятен ефект върху органите на зрението - не по-лошо от морковите.

Фибрите в тази ядка стимулират храносмилателния тракт, спомагат за прочистването му и нормализират чревната микрофлора.

Бадемите могат да се нарекат естествен мултивитаминен комплекс, който може да подобри имунитета и общия тонус на тялото.

„Бадемите имат нисък гликемичен индекс, което означава, че не предизвикват значителен скок в нивата на кръвната захар, когато се консумират. Комбинацията от здравословни мазнини, фибри и протеини спомагат за регулирането на нивата на захарта, което го прави отличен избор за хора с диабет или тези, изложени на риск от развитие на заболяването. Редовната консумация на бадеми е свързана с подобрен гликемичен контрол и намалена инсулинова резистентност", казва специалистът.

Тази ядка нормализира хормоналните нива и улеснява справянето с промените по време на менопаузата. Бадемите са много полезни за жените по време на бременност, тъй като високата концентрация на фолиева киселина допринася за правилното формиране на плода.

„Бадемите и бадемовото мляко са показани за пациенти с хронично бъбречно заболяване. Този продукт се характеризира с ниско съдържание на фосфор, което е много важно за пациенти с бъбречни проблеми. А високото съдържание на витамин Е в бадемите при редовен прием гарантира на жените редовен цикъл и красива кожа. Но имайте предвид, че алергиите към ядки са често срещани, така че бъдете внимателни с бадемите", казва специалистът.

"Цинкът, мастните киселини и витамин Е повишават производството на тестостерон. Това е важно за мъжете, защото поддържа здравето на пикочно-половата система. Бадемите са особено полезни за спортисти. Високото съдържание на протеин спомага за изграждането на мускулна маса, а манганът и фосфорът повишават здравината на костите. Бадемите ефективно се борят с плешивостта. Магнезият, цинкът и калцият в ядките укрепват космените фоликули и премахват лющенето на кожата", допълва още д-р Манвоская.

Яжте по 10 бадема на ден и вижте какво ще се случи с кръвната ви захар