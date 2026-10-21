"800 евро заплата и денонощни дежурства": Младите лекари искат бъдеще у нас

Искаме да има някакъв базов минимум за лекар, всеки лекар, дори млад лекар. Има много специалист с една-две специалности, които работят на близка до минималната заплата. Много болници принуждават колегите да се използва вратички в закона - те се намират друг фиктивен работодател само за да могат да работят за тях и да не получават абсолютно нищо насреща, нито стотинка. Това продължава с години. Това се оплака общопрактикуващият лекар д-р Даниел Кипров в ефира на Нова телевизия.

Той се оплака, че никакви законодателни инициативи не се поеха за този базов минимум на заплащането на лекарите.

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Младият специалист каза и че неговите колеги - близо половината от завършващите, заминават за чужбина не само заради обидното заплащане, но и заради това, че техните умения няма да доведат до професионално развитие.

„Изключително много от нашите колеги работят и получават заплата близка до минималната. Така е не само в по-малките населени места, а говорим и за множество болници, дори в София. Един близък мой приятел, колега, изкарва около 800 евро, за което е принуден след работното си място да отиде на нощна смяна в спешно отделение в друга болница. След това да се върне отново на първото си работно място и така почти всеки ден той е на работа, просто за да може да си плати наема и да си плати сметките. И това правят изключително много от нашите колеги“, сподели той.

Младият лекар обясни,че колегите му продължават да получават едни прилични пари единствено и само чрез допълнителното материално стимулиране.

„Видяхме до какви реални изкривявания води това, дори в скандала в Пловдив - който участва в разни схеми получава 7 000 евро, а който не - получава 1 000 - 1 500 евро. Това е нашето здравеопазване днес и не се направи за това време нищо точно по този въпрос“, каза той.

Попитан ще има ли следващи протести, д-р Кипров отговори, че се надява да няма, но добави, че ако не се вземат мерки и не бъдат чути от управляващите, протестите ще продължат.