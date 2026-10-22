Първите противогрипни ваксини вече са в България

Първите 150 000 дози инжекционни ваксини срещу сезонен грип по националните програми за деца и за хора на и над 65-годишна възраст вече са доставени в България, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Доставено е цялото договорено количество от ваксината Efluelda за сезон 2026/2027, което е 50 000 дози и е предназначено за лица на и над 75 години. За хората на и над 65-годишна възраст са осигурени и 84 000 дози Vaxigrip.

По програмата за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца са доставени 16 000 дози Vaxigrip.

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Останалите 300 000 дози Vaxigrip, договорени по двете национални програми, се очаква да бъдат доставени в складовете на дистрибутора в периода 9-13 ноември.

От здравното ведомство напомнят, че ваксинацията срещу сезонен грип е основна мярка за защита, която е ефективна преди и по време на целия грипен сезон.

По-рано от Българския фармацевтичен съюз алармираха, че едната от двете инжекционни противогрипни ваксини изобщо няма да се продава в аптеките.