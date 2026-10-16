Ваксините срещу грип пътуват към нас, но ще стигнат ли за всички?

Първите противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на октомври. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя поясни, че производителите са информирали министерството официално с писмо, че тази година е забавено представянето на щама от Световната здравна организация, което е причината за забавянето на производството и доставките на ваксините.

Относно назалните ваксини за деца Ивкова обясни, че те вече са при личните лекари и се поставят на всички желаещи.

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На въпрос дали единият вид от новосъздадените противогрипни ваксини няма да бъде доставен в аптеките здравният министър потвърди, но поясни, че Министерство на здравеопазването няма общо с тези процеси. По думите ѝ доставката в аптечната мрежа е съвсем друг въпрос, с който министерството и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) не са ангажирани.

"Работи се на свободен пазар в Европейския съюз и дистрибуторите са тези, които трябва да реализират доставката на ваксини в търговската мрежа, а те работят по заявки", обясни Ивкова. Тя добави, че производителите са информирали, че такава доставка не е планирана, но министерството не може да въздейства на тези процеси.

По-рано от Българския фармацевтичен съюз алармираха, че едната от двете инжекционни противогрипни ваксини изобщо няма да се продава в аптеките.