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Въздушна линейка докара бременна в тежко състояние от Пазарджик в София

15 октомври 2026, 15:36 часа 1062 прочитания 0 коментара
Снимка: ЦСМПВ
Въздушна линейка докара бременна в тежко състояние от Пазарджик в София

35-годишна бременна жена в тежко състояние бе транспортирана с медицински хеликоптер от Пазарджик до София, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ). Жената първоначално е приета в МБАЛ-Пазарджик, но след преценка на състоянието ѝ е взето решение да бъде преместена в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. На сигнала се е отзовал дежурният авиомедицински екип от оперативната база в София - д-р Вера Иванова и медицинската сестра Поля Маркова. Хеликоптерът, пилотиран от капитаните Яни Славов и Бранко Чорбаджийски от „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД, е кацнал на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик. Още: Само за ден: Три успешни мисии за въздушните линейки у нас

До него пациентката е била транспортирана с реанимобил от болницата. В София хеликоптерът е кацнал на вертолетната площадка на УМБАЛ „Св. Екатерина“. Там жената е поета от медицински екип на УМБАЛ „Александровска“ и е транспортирана до Клиниката по анестезиология и интензивно лечение за продължаване на лечението. От ЦСМПВ посочват, че успешното изпълнение на мисията е резултат от добрата координация между въздушните и наземните медицински екипи и лечебните заведения. Още: Бърза реакция: Въздушните линейки ще се изпращат директно на мястото на инцидента

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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