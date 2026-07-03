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Само за ден: Три успешни мисии за въздушните линейки у нас

03 юли 2026, 20:57 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: ЦСМПВ
Само за ден: Три успешни мисии за въздушните линейки у нас

Три мисии на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха бяха успешно реализирани вчера от екипите на оперативните бази в Сливен и София. 

Първият сигнал за необходимост от въздушен транспорт е подаден за 12-годишно момче, пострадало при инцидент с велосипед. Детето е транспортирано с медицински хеликоптер от УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна до вертолетната площадка на УМБАЛ „Света Екатерина“ – София. От там екип на ЦСМП – София го транспортира с линейка до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София, където е прието за последващо лечение.

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Втората мисия е за пациентка с тежка черепно-мозъчна травма след падане от тротинетка. Жената е транспортирана по въздух от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – Монтана до УМБАЛ „Света Анна“ – София, където е насочена за високоспециализирано неврохирургично лечение.

Третият сигнал е получен от ФСМП – Ихтиман за изпълнение на първична мисия от мястото на инцидент. Медицинският хеликоптер е насочен към района на летище Ихтиман за жена, пострадала при скок с парашут. Поради състоянието ѝ каца на кръстовище в непосредствена близост до мястото на инцидента, което осигурява максимално бърз достъп на авиомедицинския екип до пострадалата. След оказване на необходимата спешна медицинска помощ на терен, жената е транспортирана до УМБАЛ „Света Анна“ – София, където е приета за лечение.

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От ЦСМПВ изказват благодарности на екипите на Спешна помощ, лечебните заведения, авиационните и авиомедицинските екипи за отличната координация, високия професионализъм и всеотдайността, с които ежедневно спасяват човешки животи.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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