За да не работи само до обяд, Центърът по трансфузионна хематология търси 10 сестри

Националният център по трансфузионна хематология търси 10 медицински сестри, за да стане възможно преминаването към двусменен режим на работа и да се намали времето за изчакване на желаещите да дарят кръв.

В момента най-големият у нас кръвен център изпитва недостиг на медсестри и лекари и е принуден да работи от 8:00 до 14:00 часа всеки ден, с изключение на неделя.

Директорът д-р Красимира Тързиева обясни, че набирането на медицински персонал продължава. "Имаме сега две нови медицински сестри, които започнаха този месец работа. Те много бързо навлизат в дейността и продължаваме да търсим", заяви тя.

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От няколко дни центърът разполага с мобилен пункт за кръводаряване, закупен и дарен от благотворителната инициатива "Аз вярвам и помагам". "Този мобилен пункт отива на място, дали ще е друга община, учреждение, фирма или нещо друго, където има повече хора, спира там и екипът започва да организира самото кръводаряване", коментира Антония Антонова, един от създателите на инициативата.

Автомобилът е оборудван с два самостоятелни стола, което означава, че двама души могат да даряват кръв едновременно, предаде БНР.

Екипите от Националния кръвен център организират изнесени акции по кръводаряване предимно в столицата и околните населени места.

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