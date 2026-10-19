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За да не работи само до обяд, Центърът по трансфузионна хематология търси 10 сестри

19 октомври 2026, 10:09 часа 960 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
За да не работи само до обяд, Центърът по трансфузионна хематология търси 10 сестри

Националният център по трансфузионна хематология търси 10 медицински сестри, за да стане възможно преминаването към двусменен режим на работа и да се намали времето за изчакване на желаещите да дарят кръв.

В момента най-големият у нас кръвен център изпитва недостиг на медсестри и лекари и е принуден да работи от 8:00 до 14:00 часа всеки ден, с изключение на неделя.

Директорът д-р Красимира Тързиева обясни, че набирането на медицински персонал продължава. "Имаме сега две нови медицински сестри, които започнаха този месец работа. Те много бързо навлизат в дейността и продължаваме да търсим", заяви тя.

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От няколко дни центърът разполага с мобилен пункт за кръводаряване, закупен и дарен от благотворителната инициатива "Аз вярвам и помагам". "Този мобилен пункт отива на място, дали ще е друга община, учреждение, фирма или нещо друго, където има повече хора, спира там и екипът започва да организира самото кръводаряване", коментира Антония Антонова, един от създателите на инициативата.

Автомобилът е оборудван с два самостоятелни стола, което означава, че двама души могат да даряват кръв едновременно, предаде БНР.

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Екипите от Националния кръвен център организират изнесени акции по кръводаряване предимно в столицата и околните населени места.

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Здравеопазване Медицински сестри Национален център по трансфузионна хематология
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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