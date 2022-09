Археолози откриха "жена вампир" със сърп на врата и катинар на крака в Полша

В практиката на археолозите понякога се срещат девиантни погребения. Те се отличават с погребалния ритуал, който се различава от общоприетия в съответната култура. Например мъртвите може да са погребани извън гробището или само някои части от тялото. За появата на девиантни погребения причините може да са много, свързани както със системата от вярвания, така и с обстоятелствата на живота и смъртта на хора, погребани по необичаен начин.

Една от категориите нестандартни погребения са гробовете на така наречените вампири. Археолозите смятат, че такива погребения съдържат останки от хора, от които се опасявали другите – те се страхували, че починалият ще се надигне от своя гроб. За да не се случи това, били слагани камъни в устата на мъртвите, те били осакатявани и дори приковавани към земята. Освен това се практикувало поставяне на сърпове и коси на шията или корема.

Някой можело да бъде определен като "вампир" заради необичаен външен вид, магьосничество, самоубийство или да е от първите жертви на епидемии. Подобни обреди са били извършвани в много култури, например в Италия е открито десетгодишно „дете вампир“, починало през V век. А в САЩ дори идентифицирали един от „вампирите“ от XIX век с помощта на ДНК анализ.

Полски археолози от университета „Николай Коперник“ в Торун под ръководството на проф. Дариуш Полински, провели разкопки близо до град Бидгошч (Куявско-Поморско войводство), където през 2005 – 2009 г. бил изследван ранносредновековен некропол, чиито погребения съдържали ценен инвентар. Тази година обаче учените се съсредоточили върху съседен погребален комплекс от XVII век, повреден в резултат на селскостопанска работа.

Remains of a female 'VAMPIRE' pinned by sickle are found in Poland https://t.co/Uc3rLqm9Kd via @MailOnline