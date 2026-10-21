Археолози откриха точното място на кръщението на Исус

Археолози обявиха, че най-накрая са открили „истинското място“ на кръщението на Исус Христос, което съответства на библейското описание.

Точното място на кръщението на Исус

Според Библията Йоан Кръстител е кръстил Исус във водите на река Йордан, но въпросът къде точно се е случило това отдавна е предмет на дебати сред учените. Сега археолог твърди, че той и колегите му най-накрая са открили истинското място на Христовото кръщение, пише Daily Mail

Археологът твърди, че това истинско място е „Ветания отвъд Йордан“, археологически обект, известен днес като Ал-Магтас. Той се намира на източния бряг на река Йордан, на около 8 километра северно от Мъртво море.

В ново проучване, Уахиб от Хашемитския университет казва, че руините, открити по време на разкопките, съответстват на описанията на мястото на кръщението, оставени от древни пътешественици. Църкви, кръщелни купели, молитвени зали и хидравлични съоръжения са открити от учени по време на разкопки, проведени от 1996 до 2002 г. Това показва, че в миналото този регион вероятно е бил център на християнско поклонение и кръщелни обреди.

Уахиб сравнил откритията на учените с разкази на поклонници, които споменават църкви и манастир, разположени близо до мястото, което християните почитат като място на кръщението на Исус. Трябва да се отбележи, че в два исторически разказа, датирани от 333 и 530 г. сл. Хр., мястото на кръщението на Христос е описано като разположено на 8 мили от устието на река Йордан, където реката се влива в Мъртво море. Това, според археолога, съвпада точно с местоположението на изследвания археологически обект.

Според археолога, това географско съответствие ни позволява да идентифицираме тези руини с „Ветания отвъд Йордан“, спомената в Евангелието от Йоан, за разлика от версията за Витабара, за която е известно, че се е намирала на западния бряг. В резултат на това Уахиб твърди, че разкопките са разкрили истинското място, където Йоан Кръстител е кръстил Исус - на източния бряг на река Йордан.

Заслужава да се отбележи, че Библията споменава две различни места, наречени Витания, и това разграничение, твърди Уахиб, играе ключова роля в неговия аргумент. Едното от тях се е намирало близо до Йерусалим и е било свързано с Мария, Марта и Лазар. Другото, „Витания отвъд Йордан“, е споменато в Евангелието от Йоан (1:28) като мястото, където Йоан Кръстител е извършвал кръщения.

Смята се, че объркването е възникнало отчасти заради Ориген, ранен християнски теолог, който не е успял да определи точното местоположение на селището на брега на реката. Факт е, че повечето ръкописи, с които е разполагал, са използвали името Витания, докато Ориген твърди, че текстът е трябвало да бъде Витабара, име, свързано със западния бряг на реката. Уахиб твърди, че археологическите находки на източния бряг на река Йордан показват, че библейското събитие се е случило тук, а не другаде.

Прочетете също: Нов обрат в търсенето на гробницата на Исус