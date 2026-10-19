Нов обрат в търсенето на гробницата на Исус

В скорошно проучване, търсенето на гробницата на Исус доведе до откриването на древна структура, маркираща мястото на неговото погребение.

Ново откритие за гробицата на Исус

В сърцето на древния храм в Йерусалим се намира скална гробница, където милиони вярват, че тялото на Исус Христос някога е почивало. Гробницата се намира в малък параклис в църквата „Гроб Господен“ - място, почитано от християните като мястото на разпятието, погребението и възкресението на Исус в продължение на почти 1700 години, съобщава „Дейли Мейл“.

Археолози са открили останки от кръгла мраморна структура с диаметър 6 метра, построена около гробна камера. Учените казват, че това е ново материално доказателство за това как тази конкретна гробница е била маркирана и обозначена в древността.

Археологът Франческа Романа Стасола заяви, че тя и нейните колеги са открили, че околната скала е била умишлено премахната, оставяйки след себе си камера, където се смята, че е било положено тялото на Христос. Откритието предполага, че структурата е била построена около тази гробница, тъй като ранните християни са знаели, че това е мястото на погребението на Исус - знание, за което се смята, че се е предавало през поколенията.

Трябва да се отбележи, че фрагменти от древната структура са открити под сегашния параклис. Учените смятат, че кръглата форма на конструкцията вероятно повтаря външния вид на оригиналния паметник, издигнат по заповед на римския император Константин преди почти 1700 години.

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Въпреки че запазеният мрамор може да принадлежи към по-късен етап от строителството, учените наричат ​​тази находка най-старата документирана структура, построена около почитана гробница.

Стасола също така смята, че идентифицирането на този гроб с Исус може да е било запазено чрез един вид „верига от памет“. Смята се, че споменът за този гроб е бил заложен в ранната християнска общност и се е предавал от поколение на поколение.

Известно е, че около четири милиона души посещават църквата „Гроб Господен“ всяка година. Църквата е осветена за първи път през 335 г. сл. Хр., след като римските структури на мястото са разрушени. Смята се, че на мястото преди това се е намирал храм на богинята Венера. По време на строителните работи е открита скална камера, която е идентифицирана като гробното място на Исус, починал почти три века по-рано.

Сегашната сграда на църквата „Свети гроб“ е построена и реновирана между приблизително 614 и 626 г. сл. Хр. Това е след разрушението и пожара, причинени от сасанидското персийско нашествие. Много учени смятат, че именно тук, в църквата „Свети гроб“, се е намирало гробно място, което показва наличието на скални гробници, датиращи от първи век.

Други обаче смятат, че Градинската гробница в Йерусалим вероятно по-добре съответства на библейските описания.