Физици: Може би изобщо нямаше да съществуваме, ако не беше една забравена частица

Въпросът защо съществуваме е една от най-големите мистерии на всички времена и физиците вярват, че са открили отговора.

Забравената частица, която крие ключа към нашето съществуване

Физиците твърдят, че ключът към нашето съществуване се крие в една, забравена частица. Тя се нарича изолирано тежко неутрино. Именно тази частица би могла да изиграе решаваща роля във формирането на необходимите условия за появата на звезди, планети и живот. Ако не беше тази частица, предполагат учените, ние изобщо нямаше да съществуваме. Статията е публикувана в списание Physical Review Letters, пише Daily Mail.

Физиците отдавна се опитват да разберат защо във Вселената има повече материя, отколкото антиматерия, въпреки че по време на Големия взрив елементарните частици и античастиците би трябвало да се появят в съотношение 50 към 50. Но тук възниква проблем: когато такива частици се сблъскат, те се унищожават взаимно и остава само радиация, а следователно и Вселената във вида, в който я познаваме, изобщо не би възникнала.

Хубаво е, че във Вселената има повече материя, отколкото антиматерия, защото тя е това, което изгражда звездите, планетите и всички известни живи същества. Но защо има повече материя? Физиците смятат, че отговорът се крие в частица, наречена сегрегирано тежко неутрино.

Неутриното са малки, електрически неутрални елементарни частици, които рядко взаимодействат с други видове материя. За да обяснят защо масата на обикновените неутрино е толкова малка, някои теории във физиката на елементарните частици предполагат съществуването на три тежки десноориентирани неутрино.

Третото, отделно тежко неутрино, често е било игнорирано от учените поради слабото му взаимодействие с други частици и голямата му маса, което го е правило да изглежда маловажно за много теоретични модели във физиката на елементарните частици.

Авторите на статията обаче стигнаха до заключението, че тази частица би могла да е оказала огромно влияние върху развитието на Вселената в най-ранните етапи от нейното съществуване. Тъй като такива частици взаимодействат слабо с околната материя и се разпадат сравнително бавно, в един момент те биха могли да концентрират повече енергия от цялото останало лъчение във Вселената.

Това би могло да е причинило много бързото разширяване на Вселената преди повече от 13 милиарда години, което е променило условията, при които са се образували материята и антиматерията. Тоест, отделено тежко неутрино би могло да допринесе за образуването на повече материя, отколкото антиматерия, както показват изчисленията на физиците.

Ако в резултат на тези процеси е имало поне малко повече материя от антиматерия, то дори след взаимно унищожение би останала достатъчно материя, за да се образува всичко, което наблюдаваме във Вселената днес, казват учените.

Засега това е само теоретична хипотеза, тъй като физиците не са доказали, че такива тежки неутрино действително съществуват.

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