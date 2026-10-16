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След 2000 години е открит пътят, по който Исус е стигнал до мястото на разпятието си

16 октомври 2026, 14:56 часа 1019 прочитания 0 коментара
Снимка: Carl Bloch / Public Domain
След 2000 години е открит пътят, по който Исус е стигнал до мястото на разпятието си

Разкопките на територията на църквата „Гроб Господен“ доведоха до интересно откритие. Археолозите откриха участък от древен път, по който Исус Христос може би е извървял до Голгота преди 2000 години, пише Daily Mail.

Ново откритие на археолозите за Исус 

Църквата „Свети гроб“ е построена по инициатива на римския император Константин и осветена през 335 г. сл. Хр., тоест 300 години след смъртта на Исус, за когото се смята, че е починал около 33 г. сл. Хр. Според християнското вярване тази църква стои на мястото, където Исус Христос е бил разпнат, погребан и след това възкръснал.

Археолози от Италия откриха участък от широк път, павиран с камък, в църквата „Свети гроб“, датиращ от I век сл. Хр. Запазеният участък от пътя е с размери приблизително 3 на 3,6 метра. Смята се, че този път е водил нагоре, в югозападна посока, към Голгота, мястото на разпятието на Исус.

Пътят датира от период преди мащабното възстановяване на Йерусалим от римския император Адриан през II век, което предполага, че той е съществувал и е бил използван по време на живота на Исус.

Изследователите обмислят и версията, че пътят може да е бил използван за транспортиране на строителни материали, но видът му предполага, че натоварените каруци биха имали затруднения при придвижването си върху него.

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Франческа Романа Стасола от римския университет „Сапиенца“, ръководител на разкопките, казва, че макар това да е само хипотеза, е възможно пътят да е водил към Голгота, мястото на публичните екзекуции в управлявания от Рим Йерусалим. Според Библията, Исус е бил разпнат там.

В древен Рим екзекуциите са били публични зрелища, така че до мястото на екзекуцията им е трябвало да води път, способен да побере много хора.

Въпреки че древните източници споменават масови разпятия в околностите на Йерусалим, археолозите все още не са успели да определят точно къде се е намирало мястото за публични екзекуции.

Прочетете също: Надпис върху погребален сандък разкрива човека, който е помогнал на Исус да носи кръста

Наскоро други учени съобщиха, че древен надпис върху варовиков погребален сандък от Йерусалим може да е свързан с човека, който е помогнал на Исус да носи кръста.

Според Dailymail, един от надписите на сандъка изрично гласи: „Александър, син на Симон“. Отбелязва се, че тази комбинация от имената на бащата и сина се споменава в Евангелието на Марк. Учените спорят от десетилетия дали този надпис се отнася до библейската препратка. Изследователят на Новия завет д-р Йеремия Джонстън смята, че наличните доказателства сочат към истинска връзка.

 

 

 

 

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Исус
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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