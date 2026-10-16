След 2000 години е открит пътят, по който Исус е стигнал до мястото на разпятието си

Разкопките на територията на църквата „Гроб Господен“ доведоха до интересно откритие. Археолозите откриха участък от древен път, по който Исус Христос може би е извървял до Голгота преди 2000 години, пише Daily Mail.

Ново откритие на археолозите за Исус

Църквата „Свети гроб“ е построена по инициатива на римския император Константин и осветена през 335 г. сл. Хр., тоест 300 години след смъртта на Исус, за когото се смята, че е починал около 33 г. сл. Хр. Според християнското вярване тази църква стои на мястото, където Исус Христос е бил разпнат, погребан и след това възкръснал.

Археолози от Италия откриха участък от широк път, павиран с камък, в църквата „Свети гроб“, датиращ от I век сл. Хр. Запазеният участък от пътя е с размери приблизително 3 на 3,6 метра. Смята се, че този път е водил нагоре, в югозападна посока, към Голгота, мястото на разпятието на Исус.

Пътят датира от период преди мащабното възстановяване на Йерусалим от римския император Адриан през II век, което предполага, че той е съществувал и е бил използван по време на живота на Исус.

Изследователите обмислят и версията, че пътят може да е бил използван за транспортиране на строителни материали, но видът му предполага, че натоварените каруци биха имали затруднения при придвижването си върху него.

Франческа Романа Стасола от римския университет „Сапиенца“, ръководител на разкопките, казва, че макар това да е само хипотеза, е възможно пътят да е водил към Голгота, мястото на публичните екзекуции в управлявания от Рим Йерусалим. Според Библията, Исус е бил разпнат там.

В древен Рим екзекуциите са били публични зрелища, така че до мястото на екзекуцията им е трябвало да води път, способен да побере много хора.

Въпреки че древните източници споменават масови разпятия в околностите на Йерусалим, археолозите все още не са успели да определят точно къде се е намирало мястото за публични екзекуции.

Прочетете също: Надпис върху погребален сандък разкрива човека, който е помогнал на Исус да носи кръста

Наскоро други учени съобщиха, че древен надпис върху варовиков погребален сандък от Йерусалим може да е свързан с човека, който е помогнал на Исус да носи кръста.

Според Dailymail, един от надписите на сандъка изрично гласи: „Александър, син на Симон“. Отбелязва се, че тази комбинация от имената на бащата и сина се споменава в Евангелието на Марк. Учените спорят от десетилетия дали този надпис се отнася до библейската препратка. Изследователят на Новия завет д-р Йеремия Джонстън смята, че наличните доказателства сочат към истинска връзка.