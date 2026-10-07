Надпис върху погребален сандък разкрива човека, който е помогнал на Исус да носи кръста

Древен надпис върху варовиков погребален сандък от Йерусалим може да е свързан с човека, който е помогнал на Исус да носи кръста.

Откритието на учените

Според Dailymail, един от надписите на сандъка изрично гласи: „Александър, син на Симон“. Отбелязва се, че тази комбинация от имената на бащата и сина се споменава в Евангелието на Марк. Учените спорят от десетилетия дали този надпис се отнася до библейската препратка. Изследователят на Новия завет д-р Йеремия Джонстън смята, че наличните доказателства сочат към истинска връзка.

„Съществува Симон, синът му Александър и семейство от Кирена; те са погребани в Йерусалим през подходящия период – преди 70 г. сл. Хр. Дали това е същото семейство? Мисля, че е доста правдоподобно“, казва ученият.

Друг важен детайл е открит на капака на сандъка: надпис на иврит, който изследователите интерпретират като препратка към Кирена, градът, с който Симон е свързан в Библията.

В Евангелието от Марк, Симон е описан като минувач, който е бил принуден от войници да помогне на Исус да пренесе кръста през Йерусалим.

„Съвпадението на името, споменаването на син, произхода от Кирена и датировката е поразително. Според мен всичко това сочи към заключението за реална връзка“, казва Джонстън.

Изданието отбелязва, че в йерусалимската гробница са открити общо 11 погребални сандъка, а Джонстън отбелязва, че сандъкът, съдържащ костите на брата на Александър, Руф, липсва.

В Евангелието според Марк (15:21) се казва: „И накараха един човек, Симон Киринеец, който минаваше оттам и идваше от полето, бащата на Александър и Руф, да носи кръста му.“

Коментирайки липсващата кутия, Джонстън отбеляза: „Това не е нещо, което е доказано с абсолютна сигурност, но е с много висока вероятност.“

Друг учен, Том Пауърс, цитирайки израелския историк Тал Илан, също смята за „много вероятно“ сандъкът да е принадлежал на Александър от Евангелието на Марк.

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Пауърс твърди, че комбинацията от имена, семейни връзки, вероятен киренейски произход и контекста на Йерусалим от първи век създава убедителен паралел с разказа на Марк.

Пауърс обаче излага още по-интригуваща хипотеза: може би този сандък някога е съдържал останките както на Александър, така и на баща му Симон. Той предположи, че името на Симон е било издълбано първо върху кутията, а това на Александър е добавено по-късно.

Учените знаят, че през този период е имало погребални кутии, предназначени за останките на повече от един човек.

Според предложената от него хронология, костите на Симон са били поставени вътре първо. Останките на Александър са били добавени по-късно, което е наложило добавяне на надписа.

Но, както посочва изданието, тази теория остава спорна, тъй като много изследователи отхвърлят предположението за съвместно погребение, твърдейки, че надписите показват само един погребан човек – Александър.