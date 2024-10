Учени откриха „отрицателно време“ в странен квантов експеримент, при който фотоните излизат от атомите, преди да влязат

В света на квантовата физика, където правилата на ежедневната реалност, изглежда, се огъват и изкривяват, изследователите са направили толкова озадачаващо откритие, че, изглежда, изкривява самото време. Фотоните, тези фундаментални частици светлина, напускат материалите, преди дори да са влезли в тях – поне според новите експерименти на екип от квантови физици в Университета на Торонто.

„Звучи налудничаво, знам“, призна Ефраим Щайнберг, един от водещите изследователи по проекта, в публикация в социалната мрежа „X“. И все пак данните на екипа разкриват нещо много странно: при правилните условия фотоните, изглежда, изразходват отрицателно време за взаимодействие с атомите. Сякаш полето не е достатъчно объркващо, техните открития добавят още един слой мистерия към вече зашеметяващия свят на квантовата механика.

Светлината, както я познаваме, обикновено не се държи по този начин. Когато фотоните навлизат в материал, те обикновено взаимодействат с атомите вътре. Атомите, от своя страна, абсорбират енергията от фотоните, карайки техните електрони да скачат на по-високи енергийни нива – процес, наречен атомно възбуждане. След забавяне фотоните се излъчват отново и атомите на материала се връщат в нормалното си състояние. Това е процес, познат на физиците: светлината влиза, атомите поглъщат, светлината излиза.

Но в света на много малките обикновените правила често рухват. Стайнбърг и неговият екип стреляли с фотони през облак от ултрастудени рубидиеви атоми, когато забелязали нещо странно. Фотоните не просто преминали – те сякаш излезли от облака от атоми, преди да е трябвало. Всъщност изглеждало, че атомите са били развълнувани още преди фотоните да са пристигнали.

„Бяхме напълно изненадани“, казва Йосия Синклер, квантов физик, помогнал за проектирането на експериментите, пред германското научнопопулярно списание Spektrum der Wissenschaft. „Отрицателното времезакъснение може да изглежда парадоксално, но това означава, че ако сте построили „квантов часовник“, за да измервате колко време прекарва един атом във възбудено състояние, стрелката на часовника ще се движи назад, а не напред.“

За да бъде ясно, това не е вид пътуване във времето, което би ни позволило да променим миналото или да надникнем в бъдещето. Вместо това, това е феномен, който възниква от странния начин, по който квантовите частици се държат, когато взаимодействат с материята. В този случай изглежда, че фотоните напускат атомния облак, преди атомите дори да са ги абсорбирали напълно. Сякаш изкривявали времето точно толкова, колкото да се противопоставят на нормалните очаквания.

В тема в „X“, която има за цел да изясни някои недоразумения, Синклер използва ярка аналогия: шахматен часовник. Представете си шахматен мач, предлага той. В края на играта можете да разберете колко време всеки играч е прекарал в своите ходове, като погледнете часовниците си. Сега си представете, продължава той, че часовникът на единия играч показва не просто нула, а отрицателна стойност – което показва, че някак си им е отнело по-малко от нула време, за да направят своите ходове. По същество това е, което екипът видял с неговите фотони.

В темата си Синклер изяснява, че това „отрицателно време“ не означава обръщане на миналото или виждане на бъдещето. В квантовия свят частиците могат да съществуват в „суперпозиция“, където множество резултати се случват едновременно. Понякога това означава, че събитията изглеждат неправилно или дори назад от нашата ежедневна гледна точка.

