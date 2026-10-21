Учени разгадаха мистерията с първите жители на Северна Америка

Изследвания на древна ДНК помогнаха за изясняване на периода, в който първите хора може да са пристигнали в Северна Америка. Както съобщава Fox News, новите данни хвърлят светлина върху въпрос, който е предмет на дебат сред учените от десетилетия.

Първите жители на Северна Америка

В проучване, публикувано онлайн преди декемврийския брой на „Current Opinion in Genetics & Development“ от 2026 г., учените анализираха публикувани по-рано генетични и археологически данни, за да разберат по-добре кога хората са се появили за първи път в Северна и Южна Америка.

Според прегледа, генетичните доказателства категорично сочат, че хората са пристигнали в Америка преди приблизително 14 000–20 000 години. Най-вероятно това се е случило преди повече от 15 000 години.

Преди се е смятало, че първите хора са се появили в Северна Америка преди приблизително 13 500 години. Тази хипотеза е известна като „Първи Кловис“ – теорията, че членовете на културата Кловис са били първите обитатели на континента. По-скорошни археологически открития обаче хвърлят съмнение върху тази теория, сочейки към възможността за заселване на Северна Америка хиляди години по-рано.

Изследователи, водени от Бетани Потър и Савана Гей от Университета на Канзас, анализираха съществуващи данни за древна ДНК и археологически находки, включително човешки отпечатъци отпреди приблизително 23 000 години, открити в Националния парк „Уайт Сандс“ в Ню Мексико.

Тези следи показват, че хората може да са живели в Северна Америка много по-рано, отколкото предполагат наличните в момента генетични данни. Според изследователите, тези ранни популации може да са принадлежали към генетични линии, които все още не са били представени в изследваните проби или които не са оставили потомци до наши дни.

Чрез сравняване на публикувани по-рано генетични данни от останките на древни хора в Азия и Америка, учените са проследили общия произход на първите коренни народи и са открили как техните популации са се разделили на отделни групи.

Според прегледа, някои генетични линии на предците са се разминали преди приблизително 21 000 години. Изследователите също така отбелязват доказателства, че предците на коренното население на Америка са се разделили на северни и южни групи преди около 15 500 години. Това вероятно се е случило в района южно от обширните ледени покривки, които тогава са покривали голяма част от Северна Америка.

Това означава, че предците на тези групи трябва да са достигнали континента, преди популациите им да се разделят.

„Геномните данни показват, че заселването на Северна и Южна Америка е станало по съвсем различен начин: в някакъв момент малка група хора трябва да са пристигнали на американския континент, където преди това не е имало други хора“, пишат изследователите.

В същото време учените подчертават, че точното време и място на разделяне на ключови популации на древните хора остават неясни.

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