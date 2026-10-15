Археолози в Париж направиха уникално откритие, което би могло да разкрие тайната на Юлий Цезар

Археолози в Париж наскоро откриха древна стена, която вероятно е принадлежала на отдавна изгубен град. Според Fox News, откритието може да помогне за разрешаването на мистерия, датираща от времето на Юлий Цезар.

Откритието на археолозите

Френското министерство на културата съобщи за откритието. Според служители на министерството стената е била открита в двора на болница „Отел Дьо“, близо до катедралата „Нотр Дам“, в четвърти район на Париж. Възможно е да е била част от древния град Лутеция. Разкопките започнаха през февруари като част от очаквания мащабен проект за реконструкция на обекта.

„Първоначално изследователите очаквали да открият следи от древни жилищни сгради, пътища или селища, датиращи от Средновековието и ранния модерен период. Въпреки това наред с тези останки те откриха каменна и дървена стена, типична за древните галски укрепления“, се отбелязва в изявлението на министерството.

Според изследователите, Юлий Цезар споменава това селище в своите произведения, по-специално в своите „Коментари върху Галската война“. Досега обаче археолозите не са успели да намерят убедителни материални доказателства, потвърждаващи местоположението му.

Френският министър на културата Катрин Пегар заяви, че находката може да бъде едно от най-важните постижения в разбирането на историята на галската Лутеция.

„Научната предпазливост изисква проверка на предназначението на структурата и времето на нейното построяване, но съвкупността от доказателства е наистина впечатляваща“, добавя Пегар.

Снимки от мястото на разкопките показват големи каменни блокове, подредени в неравни редове. Стената се простира на приблизително 20 метра и носи следи от сериозен пожар. Радиовъглеродното датиране на дървени елементи, открити на мястото, показва, че те датират между 200 г. пр.н.е. и 10 г. пр.н.е.

Изследователите предполагат, че структурата може да е била галско отбранително укрепление. Следи от пожар са видими по каменната зидария. Освен това, археолозите са открили овъглени семена и останки от дървена сграда, унищожена от пожар, близо до стената.

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Според разказа на Цезар, през 52 г. пр.н.е. галското племе паризии опожарило собственото си укрепено селище, за да предотврати попадането му в римски ръце.

Дороте Шауи-Дерьо, представител на археологическата служба на регионалния отдел за култура на Ил дьо Франс (DRAC Île-de-France) в Париж, отбеляза, че именно следите от пожара са подсилили подозренията на изследователите относно връзката на стената със селището, описано от Цезар.

„Архитектурата на стената, включваща големи каменни блокове и система от свързани помежду си дървени греди, веднага ни накара да предположим, че това е конструкция, построена в съответствие с галската строителна традиция“, казва тя.

Поради планираната реконструкция, оставянето на древната стена на оригиналното ѝ място е невъзможно, съобщиха от министерството. Затова изследователите планират да пресъздадат част от структурата, използвайки оригиналните камъни. Те се надяват в крайна сметка да я изложат в парижки музей. Археолозите ще проведат и допълнителни разкопки, за да определят по-точно възрастта и предназначението на стената. Те ще изследват и платформата зад структурата и всички останки, които може да са заровени под нея.

Стефан Дешан, регионален археологически консерватор в DRAC Île-de-France, отбеляза, че това откритие помага за запълване на празнина в археологическите познания.

„Поради липсата на материални доказателства на остров Сите, някои дори предполагаха, че селището се е намирало в Нантер. Сега, благодарение на тази стена и археологическия контекст, може би най-накрая имаме улика за разрешаването на тази мистерия“, обясняват археолозите.