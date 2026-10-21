Как трябва да работи новият ВСС: Прокурор Георги Чинев дава рецептата и коментира знакови случаи (ВИДЕО)

Новият Висш съдебен съвет (ВСС) трябва да разнищи до край случаите “Осемте джуджета“ и “Нотариуса“ и не само тях. Това каза в предаването Студио Actualno административният ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас Георги Чинев, номиниран от 61 негови колеги за член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Той е магистрат с над 25-годишен юридически опит, преминал през различни нива в прокуратурата. Той отговори на въпросите как трябва да работи новият ВСС, така, че да стане по-прозрачени и трябва ли хората да научат от съвета цялата истина за случаите “Осемте джуджета“ и “Нотариуса“: Още: ВСС осветява случая "Нотариуса": Изпраща в НС проверката на съдии “Безусловно и аз нееднократно съм казвал в хода на предизборната кампания, пък и в отговор на поставените писмени въпроси, да, всички зависимости, всички обвързаности, всички нелегитимни влияния, всички поводи за натиск върху магистратите, независимо от източника им, а още повече в конкретните случаи, за които ме питате, трябва да бъдат осветлени. И това е нумерос клаузус. Друга позиция не може да има по темата.“

ВСС да работи прозрачно

На въпрос дали, ако стане член на ВСС, ще поиска съветът да се запознае с предадения вече в МВР архив на Пепи Еврото, Георги Чинев отговори: Още: Под сянката от "Осемте джуджета" и ареста на Явор Златанов: ВСС избра нов и.ф. главен прокурор “Аз ще поискам и ще пледирам всъшност в рамките на този колегиален и колективен орган, работата му да бъде такава, че да се промени философията, манталитетната настройка, управленския модел, така че не само за конкретните случаи, но и по принцип, еx nunc, занапред, съветът да работи прозрачно, предвидимо, последователно и принципно.

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Съветът трябва да се информира и уведомява за всичко, което е важно, което касае пулса на обществените отношения и очаквания, и което може да доведе до преминаване на вече критичния праг на обществената търпимост.“

ВСС да не работи дистанционно

ВСС не трябва да работи дистанционно, каза Георги Чинев. Въпросът е бил повдигнат и по време на изслушването на номиниратните за професионалната квота на прокурорската колегия: Още: Започна Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС от професионалната квота “Всички от кандидатите безусловно се съгласихме, че след като няма правила, които да разписват дистанционна работа на съвета и след като всички ние, редовите магистрати, сме задължени да ходим на работа, тогава и съветът трябва да го прави. И това се извежда от обстоятелството, че съветът, бидейки висш административен и кадрови орган на съдебната власт, трябва несъмнено да е еталон и пример за всички останали“.

В концепцията на прокурор Чинев има предложения как да бъдат решени наслагваните с години проблеми в прокуратурата, като например големите разлики в заплащането между районните и висшите прокурори, конкурсите, кариерното им израстване и командироването. Още – във видеоматериала. Още: Каква ти визия за 6 месеца?! ВСС поряза правосъдния министър, пак издигна само един кандидат за и.ф. главен прокурор