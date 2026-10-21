Музиката, която свързва България с целия свят: Теди Еротеева в Студио Actualno (ВИДЕО)

Това ще бъде един много хубав концерт, посветен на родолюбивата кауза, на възпяването на всички онези герои, които са дали живота си, за да сме днес свободни. Ще пеем за тях.

Това каза певицата Теди Еротеева в предаването "Студио Actualno" във връзка с предстоящия концерт на 3.12.2026 г. в град Сандански, където ще излезе на сцената с култовия изпълнител Володя Стоянов.

По думите на Теди концертът ще бъде специално преживяване, в което музиката ще се преплете с разкази за личности и събития от българската история. Макар да е невъзможно да бъдат възпети всички герои, организаторите искат да отдадат почит на онези, чиито саможертва и дела са допринесли за свободата, на която днес се радват българите.

Програмата няма да се ограничава единствено до изпълнения на народни песни. Предвижда се участниците да разказват и да говорят за историческите личности, като по този начин концертът придобие характера на общ празник на родолюбието и възпоменанието.

"Няма да издавам, но ще има голяма изненада, която всички, които ще дойдат, ще могат да видят и чуят. Също така преди това ще има изложба, посветена на Даме Груев - един велик българин, който дава живота си за каузата Македония и освобождението", разказа Еротеева.

Съчетаването на музикална програма с изложба е начин почитта към националните герои да бъде изразена чрез различни форми на културно представяне. Народната песен съхранява паметта чрез мелодията и текста, докато историческата изложба насочва вниманието към конкретните личности, техните дела и саможертвата им.

За Теди Еротеева

Теди Еротеева е народна певица, родена през 1995 година в град София. Част от рода ѝ идва от Пиринския и Егейски край. Именно от тази фолклорна област са по-голямата част от нейните песни.

Теди е дипломиран магистър - фармацевт, а в последствие завършва и "Здравен мениджмънт и маркетинг". Въпреки че няма музикално образование, тя пише музика и текстове на фолклорна основа.

Песните ѝ са отличени с награди от различни фестивали като "Пирин фолк", "Филиграни" в Скопие и други. Зад гърба си има 2 издадени албума и над 50 записани песни. Години наред изпълнителката обикаля из селата в търсене и съхраняване на изворен фолклор. Тя често възпява делото на комити и воеводи, тема, която сериозно е застъпила в нейното творчество.