Щом всички казват, че е лош, бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е добър. Това каза в предаването Студио Actualno д-р Стойчо Кацаров, депутат в две народни събрания, министър на здравеопазването в две служебни правителства, заместник-министър на здравеопазването в кабинета на Иван Костов и председател на сдружение “Право и здраве“: “Бюджетът е аналогичен на миналогодишния. Според мен това е добър бюджет. Сега ще Ви дам един критерий – ако не разбираш от материята, има един такъв критерий да оцениш дали бюджетът е добър, или не. Ако всички са еднакво недоволни от него, значи е добър. Защото това означава две неща – първо, че не е много раздут. Това е хубаво за един бюджет, да не е много голям. Още: Бюджетът на НЗОК се придвижи напред: Колко ще е здравната вноска догодина?

На всички - по равно

Т. е. всички са недоволни и казват, че искат още пари. И ако всички са недоволни, това означава, че разпределен по равно на всички. Това, разбира се е в кръга на шегата, но за реформите, мисля, че погрешно се залагат очаквания, че Законът за бюджета може да извърши реформа. Той не може. Бюджетът се прави, за да покрие определени медицински дейности и в случая, ако промениш дейсностите, бюджетът трябва да бъде изменен, за да покрие новите дейности. И тъй като няма промяна в дейностите, бюджетът не може да бъде по-различен от това, което е в момента и той прилича на миналогодишния бюджет.“ Още: "Парите за здраве изтичат": ДБ с идеи срещу широко отворените кранчета

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5,68 милиарда лева ще стигнат ли за здравеопазване и как трябва да бъдат разпределени, за да се вместим в тази сума?

“Както Ви казах, парите по малко не стигат за всички. Имаме генерален проблем с недостиг на парите за здравеопазване, но още по-голям е проблемът с ефективното им изразходване.

Най-после има пари за биомаркери

Така че според мен първото нещо, което трябва да направи правителството, министерството на здравеопазването, управителят на НЗОК и българските лекарски и зъболекарски съюзи, е да променят начина, по който се разходват средствата, за да бъде това разходване по-ефестивно. Още: Какво ще даде бюджетът на НЗОК и как ще се върне доверието в здравеопазването: Глас от БЛС Никога не е късно, могат да го направят следващите месеци, да изменят след това бюджета, ако е необходимо, за да покрият нови дейности, или да махнат от такива, които са отпаднали. Има една добра новина, която ми се ще да спомена. Било ми е тема от много години и във вашето студио сме говорили: Има средства за биомаркерите и ще бъдат сключени договори.“

Д-р Кацаров напомни, че биомаркерите са изследвания, които помагат на болните от рак да се определи най-добрата терапия за тяхното заболяване. Още – във видеоматериала. Още: Още от същото, но по-лошо: Д-р Стойчо Кацаров за бюджета на НЗОК (ВИДЕО)