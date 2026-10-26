Очакван беше спадът в доверието към "Прогресивна България": Василена Киара в Студио Actualno (ВИДЕО)

За мен резултатът на Андрей Гюров беше ясен, защото аз участвах в няколко от срещите му по градове и виждах какво се случва там - колко пълни са залите, какъв интерес има от хората.

Това разказа студентът по медицина и член на инициативния комитет "Гюров-Кандев" Василена Киара Димитрова в предаването "Студио Actualno", във връзка с резултата на първия тур на президентските избори през 2026г.

Тя заяви, че е съгласна със становището на политолозите, че "Прогресивна България" няма твърд електорат и техните избиратели са ги подкрепили заради липса на алтернатива.

"Този балон се спука, това беше очаквано. Естествено, че когато се появи нов играч на политическата сцена, въпреки че Радев е съмнително нов, той получава доста по-голяма подкрепа, и в следващите месеци се очаква осезаемо спадане. Сега "Прогресивна България" имат честта да са в трудни политически времена и е абсолютно очакван този спад в доверието към тях", обясни младата студентка.

По думите ѝ голям ефект е предизвикала кампанията на Андрей Гюров в социалните мрежи. Според нея съдържанието в интернет е доста по-разбираемо и смилаемо за младото поколение, отколкото присъствието на кампанийни политически събития.

Тя даде за пример австрийския президент Александър Ван Дер Белен, който е подходил със същата стратегия в социалните мрежи. "Упреците към тази кампания са, защото те не могат да правят същото", обясни Димитрова.

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