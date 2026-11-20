Какво се крие зад общата декларация след срещата в Китай на тримата диктатори Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори дипломатът Елена Поптодорова, която е вицепрезидент на Атлантическия клуб и бивш посланик на България в САЩ. Декларацията съдържа 4 по-скоро пожелания - реформа в ООН, повече добив на петрол, Международният наказателен съд да внимава с държавници с имунитет и някога да има преговори за ограничаване на ядрените оръжия: “Тази декларация беше възможното. Но много хубаво изброихте четирите точки, защото оттам прозира как е съставена тя. Още: Срещата Тръмп-Си-Путин приключи за 90 минути: Ще реформират ООН, а зад кулисите надничат Тайван и "Ялта 2.0" (ВИДЕО) И тук личи, че по-силна роля в съставянето й са имали разбира се домакините Китай, обаче и Кремъл, и Путин. Защото точките, както вървят от едно до четири, първо започват с интереси на Китай и на Русия.

Отслабване на западното влияние в ООН и отмяна на руските санкции

Май месец Китай внесе в ООН поредно предложение за реформа. Тази идея за реформа в ООН върви много отдавна, защото има недоволство в повече посоки и има различни предложения за реформа. Но Китай внесе свое предложение, което накратко всъщност цели да отслаби западното влияние в организацията и да засили роля, присъствие на азиатския регион и на развиващия се свят.“ Още: "Мир чрез сила": Белият дом пусна видео за тристранната среща и изряза Путин на финала

Снимка kremlin.ru

Елена Поптодорова напомни, че стара цел на Русия и Китай е да се изтласка западното влияние от ООН и, както Си и друг път е казвал на Путин “да направим промени, които не са правени от 100 години“. Евразийската ос е гръбнакът на този замисъл. Оттогава започна създаването на групи и съюзи под маската “многополярен свят“: “Идеята е една, тя е ясна, да се изтласка западната цивилизация, каквото и да означава това, в най-широкия й смисъл и това е една точно по китайски дългосрочна цел, която Си преследва методично и както се казва, стъпка по стъпка. Още: "Ядрена война никога не трябва да се води": Си Дзинпин го каза, Путин се подписа Така че тази първа точка за реформа в ООН, също влиза в тази голяма визия, в тази стратегическа цел на Китай. Тази точка специално (втората, бел. ред.) според мен отваря врата и ще бъде използвана по този начин, да се иска от Тръмп по-нанатъшно сваляне на санкциите срещу Русия, защото кой е този, който ще произвежда повече въглероди, разбира се, че Русия. Така че втората точка е изцяло в руски интерес.“

Още – във видеоматериала. Още: Путин, Тръмп и Си с апотеоз на цинизма: Повече доставки на горива "за всички народи" и имунитет на издирвани от Хага лидери