Пламен Димитров: Ударите в Черно море няма да спрат, България и Румъния трябва да са готови с реакция (ВИДЕО)

Ударите с дронове в Черно море няма да спрат, България и Румъния трябва да са готови с реакция. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор от Българското геополитическо дружество Пламен Димитров. Той отговори на въпроса подцениха ли българските власти опасността от руските атаки в Черно море край бреговете на България и Румъния: “Не, не мисля, че са я подценили, защото виждаме, че има доста сериозни реакции, най-сериозната от които е да се поиска помощ от НАТО, разбира се. Също така не мисля, че е било възможно да се направи нещо, което да принуди Русия и Украйна да спрат ударите една срещу друга в Черно море, така щото да не се случат тези трагедии, които станаха в български пък и в румънски териториални води. Още: Корабите бягат от българските пристанища. Задава ли се криза с износа на зърно? Според мен не са подценили, но въпросът е как ще се действа оттук нататък. Това е по-важното, защото няма абсолютно никакви перспективи тези взаимни удари в Черно море да спрат, което означава, че България и Румъния трябва да имат някаква готовност за реакция.“

Вторият удар беше неизбежен

На въпрос дали вторият удар можеше да бъде избегнат, ако реакцията на България е била по-твърда и категорична, Пламен Димитров отговори: “Категорично не, не можеше да бъде избегнат, защото предполагаемата страна, която нанася тези удари, е Русия. Тя ни най-малко няма да се трогне от това, че България е установила или не е установила руска принадлежност на дроновете, които в първия случай бяха ударили тези кораби. Още: "Истински късмет е, че не потъна": Ето какво откриха на ударения кораб "Челси-3"

Снимка Министерство на транспорта и съобщенията

Всъщност Русия и Украйна си водят една пълномащабна война в Черно море. Това не е нещо, насочено директно срещу България. Това е насочено директно срещу украинските икономически интереси. А фактът, че се е случило в български териториални води отразява просто това, което виждаме на географската карта: Че най-прекият път за украинските кораби от украински, че и от румънски пристанища към Босфора, минава през български териториални води. Аз затова казвам, че това ще се случва и вбъдеще, независимо дали ще потвърдят българските власти руска принадлежност на тези дронове. “ Още: Радев "с две лица": Не можело да възразим в ЕС за Русия и ударените кораби, защото блокът и НАТО ни пазят

Можем ли да сваляме дроновете преди да ударят

На въпрос на каква помощ можем да разчитаме от съюзниците от НАТО и дали тези дронове могат да бъдат свалени преди да достигнат целите си и да вземат още жертви, анализаторът отговори: “Без да съм военен експерт, възможно е да се превентират такива удари например в териториалните води на България, в тази 12-милна зона, която прилежи към българския бряг. И е почти невъзможно, а не е много ясно какво е юридическото основание да бъдат превентирани тези удари на 100 или 200 км навъртре в Черно море. Доколкото знам, няма такава радарна система, която може да засече тези дронове на 200 км от брега.“

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