Прегръдката на Вучич задушава Скопие: Проф. Ана Кочева в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Под маската на средства, давани за култура, за вяра и за идентичност, се финансират преди всичко политическите амбиции на Вучич и всички онези сдружения, които работят в просръбска посока. В Северна Македония те не са малко. Това каза в Студио Actualno Балкани проф. Ана Кочева, която е ръководител на секцията по българска диалектология и лингвистична география към Института за български език към Българската академия на науките БАН и заместник-председател на Македонския научен институт.

Поводът за разговора е разкритието на Балканската мрежа за разследваща журналистика, че Сърбия е инвестирала 110 млн. евро в македонски организации, чието основно занимание е да организират митинги в подкрепа на Вучич в Северна Македония. Същевременно това лято сръбската държава тегли заем със същата сума от Банката за развитие на Съвета на Европа за здравни центрове за сърбите.

Проф. Кочева смята, че харченето на огромни пари за спечелването на властта в Белград в никакъв случай не означава, че не се харчат пари и за Скопие.

"Разбира се, по един или друг начин - тези етнически сръбски общности в Северна Македония биват привлечени да гласуват за Вучич, но според мен не е само това. В Северна Македония и до ден днешен чувствата към Белград са много топли. Да не забравяме, че в Северна Македония си имат и цял вицепремиер, който е етнически сърбин. Там братската прегръдка е задушаваща", смята проф. Кочева.

Според нея езикът в Северна Македония е един голям издайник, тъй като много охотно се разговаря на сръбски език, когато има двустранни срещи.



Снимка: Фейсбук на Християн Мицкоски

В Скопие си измислят спор за езика

Проф. Ана Кочева коментира и наратива в македонските медии, че София ще блокира македонския език в ЕС. ОЩЕ:

"Тази тема се повдига абсолютно съзнателно, за да се разбуни отново кошера, за да се нагнети някакво напрежение, защото нямам информация да се разисква нещо подобно", заяви още проф. Кочева.

На въпрос дали въобще се признава език в Европейския съюз, проф. Кочева отговори: "Не съм чувала за такова чудо някой да признава нечий език".



В насърчаването на този спор стои Белград, но и не само. Гостът ни вижда не просто пръст, а и цяла московска десница в случая. ОЩЕ: Македонският език бил в немилост: Скопие измисли нова тема за напрежение със София

Защо това е така, както и какво е разумното предложение за езика на Северна Македония, защо се внушава идеята за сръбско-шопска нация и какво показва делото срещу нападателите на Християн Пендиков - чуйте в разговора.