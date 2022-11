Проф. Георги Чернев: МВР болница постави отново фундамента на дерматологичната хирургия в България

Проф. Чернев, как се развива дерматохирургията в МВР болница за последната година 2021/22?

Българският принос в световната дерматология и дерматохирургия е вече неоспорим и общоизвестен факт. Световно признание за дерматохирургичния сектор на МВР болница само за една година. Отново. И след кратка 1,5 годишна пауза.

Проведени бяха 4 уникални операции, които бяха отразени подобаващо от Европейската дерматологична общност. Този сектор няма аналог в България и към момента. Повтарям - и до момента няма кожна клиника, която да се похвали дори с аналогични резултати при лечението на кожни тумори.

Бихте ли споделили по-подробна информация за лекуваните в МВР болница успешно пациенти?

Първият пациент бе с огромен епителиален тумор на скалпа, лекуван в МВР болница посредством няколко ротационни напредващи пластики, необходими за покриване на дефекта. Трудът бе официализиран в най-доброто Европейско списание по дерматология и венерология с импакт фактор над 9: JEADV. Оценителите на статията споделиха, че няма до момента такава реконструкция на скалп, описана в литературата. Или поне не им е известна.

Втори наш труд бе официализиран в официалното списание на хърватското дерматологично дружество и касае лечение на пациентка с рядък меланом на преходните лигавици, третиран отново успешно при българска пациентка в МВР болница посредством сложна хирургична пластика. Списанието е с импакт фактор над 1.

Трета наша статия официализира успешното хирургично лечение на карцином на долната устна при пациент от МВР болница посредством пластика на Карапанджич. Туморът бе елиминиран напълно като пациентът запази възможността да говори, както и дъвкателните си способности. Трудът бе приет и публикуван в италианско специализирано списание, което е и официалния орган на италианската меланомна група/асоциация и италианската дерматохирургична и онкологична общност.

Още двама наши пациенти с кожни тумори на скалпа бяха оперирани успешно в сектора по дерматохирургия на МВР болница, като дефектите бяха затворени и бе получен оптимален хирургичен резултат. И двата пациента бяха публикувани отново в специализираното и вече споменато италианско списание.

Оставяме резултатите да говорят сами по себе си. Оценката е международна. Споделяме тези резултати едва след тяхната международна оценка. Медицината в МВР болница получава тази оценка.

Явно има с какво да се похвали болницата за последната година?

Успехите на болницата по отношение на хирургичното лечение на кожните тумори не са само от последната година, а са били винаги налични. Но слабо тематизирани.

Ще се спра само на още двама наши пациенти за периода 2016-2020, които бяха официализирани в списание номер 1 в Европа - Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. С тези постижения бихме могли само да се гордеем. Те са без аналог в българската дерматология и дерматохирургия. Изцяло български принос към световната общност.

Приносът за този успех не е личен, а на целия екип, участвал или направил това възможно.

Снимка от едната публикация беше избрана от борда на списанието на Европейската дерматология и венерология като снимка на броя.

Другата публикация касае успешното хирургично лечение на гигантски базоклетъчен карцином на рамото при пациентка от МВР болница с множествени карциноми по тялото и скалпа. Отказана ѝ бе операция в 3 софийски болници, включително и в лицево-челюстна хирургия и онкологията. Обадиха се по телефона от Онкологията с молба да я поемем. Ситуацията бе на ръба, но резултатите са показателни.

Пациентката е жива и здрава и до днес.

Само кожни тумори ли лекувате в дерматохирургичния сектор на МВР болница? Какво е мнението ви за лечението на гнойния хидраденит в България? Пациентите се оплакват, че няма към кого да се обръщат? Лекувате ли такива пациенти в МВР болница?

Диагностиката и лечението обхващат целия спектър на кожните заболявания. МВР болница и дерматохирургичният ѝ сектор е и единственото звено, което провежда специализирани операции под обща и локална анестезия за тежки форми на гноен хидраденит, но до момента това е и бе слабо официализирано. Вратите за пациентите са отворени широко. Ежедневно. По здравна каса. 7 етаж, 713 кабинет-по всяко време!

Нека пациентите са информирани. Операциите са безплатни. Споменавам това, тъй като се прокрадва информация, че в един, два български града се изискват по 10 000-20 000 евро от пациент, за да се лекуват, като се изпращат в Германия. Тази практика би следвало да се преустанови. Операциите са безплатни. Провеждат се и в МВР болница. Ежеседмично.

Резултатите на звеното и по отношение на гнойния хидраденит са показателни и отново са без аналог на други звена в България:

От кога съществува това така наречено дерматохирургично звено в болницата на МВР? Каква е структурата му?

От 2016 година. Работата на звеното е изцяло екипна. Тук не се говори за една или друга личност, а за сплотено звено, колектив, екип. Това е видно и от авторските колективи. Без опита на колегите в лицето на проф. д-р Илия Баташки, проф. Д-р Илия Лозев, д-р Иван Пидакев и д-р Светослав Чернин звеното няма как да просъществува.

Именно работата в колектив постави основите, фундамента на дерматологичната хирургия в България. Без активната помощ на колегите във всеки един момент, както и готовността да се помага, резултатите биха били под въпрос. Успехът е и се дължи на този колектив. Успехът е и основно за пациентите ...

Най-важно е те да са информирани къде могат да намерят специализирана медицинска помощ за лечението на гноен хидреденит и кожни тумори. Останалото е просто технологична стъпка от една вече добре смазана машина..

Последни думи?

Продължаваме напред. Това е само началото.