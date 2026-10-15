Радев е като малко дете, първи би напуснал кораба: Калоян Методиев в Студио Actualno (ВИДЕО)

Премиерът беше жалък днес в ЕС. Дори си позволи да каже нещо, което беше унизително за България. Той каза, че за първите атаки е "доложил" на колегите си от ЕС. Този термин е раболепен.

Това заяви в предаването Студио Actualno политологът и бивш началник на кабинета на Румен Радев, Калоян Методиев, коментирайки атаките в Черно море и изказванията на българския министър-председател на редовното заседание на Европейския съвет.

Според Методиев Радев се е сетил, че в момента има Европейски съюз. Днес видяхме едно уплашено и жалко дете, което не може да се справи с криза.

Според политолога България много късно се присъединява към антидрон защитата, тъй като българските власти са изпокупили "боклуци" по отношение на превъоръжаването на Българската армия.

Методиев каза, че Радев отива панически в коалицията на желаещите, защото не е устойчив и утре първи би напуснал кораба.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.