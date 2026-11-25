"Учуден съм от безпардонния начин, по който се случи всичко, защото стана по начин, който взриви общественото недоволство с един маниер, характерен за представителите на ДПС допреди месеци. ... Варна вероятно ще се управлява от някой удобен подписвач, който да разписва заеми, обществени поръчки и т.н. За местния бизнес "застой" означава строителството да не се развива с достатъчно бързи темпове, с които те си представят." Това заяви в ефира на Студио Actualno политическият анализатор Беркай Чокджан по повод свалянето на варненския кмет Благомир Коцев от поста с решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) в морската столица.

По думите му има конкретни проекти и настоящи решения във Варна, които са довели до това "меко казано абсурдно решение", както го определя той.

"Несъстоятелността на това решение беше потвърдена дори от реакциите, които видяхме от националните ръководства на партиите, които имат представители в ОИК. ... Трябва да гледаме по-широката картина и контекстът, в който те се случват. Имаме един изтекъл договор за сметоизвозване още от юли месец. Предстои да бъде пусната обществена поръчка и да бъде подписан нов договор за 5 години на стойност общо 76 милиона евро. Кой има интерес от сметоизвозването и от тази дебела сума и кой ще бъде кметът, който ще подпише, предстои да следи много внимателно. Наблюдаваме също, че беше гласувана сума от 320 хиляди евро за идеен проект за изграждането на тунел, който да води направо към плажната ивица - също доста спорно решение, за което хора, които са тясно свързани с каузите за морската градина през годините, алармират за опасностите за екосистемата. Друго нещо, което трябва да отбележим, е два общински имота, много апетитни, които също определени бизнес структури в общинския съвет изявиха желание да бъдат пуснати на търг за продажба и да бъдат използвани за застрояване. Това е общата картина във Варна, която трябва да имаме предвид. Трябва да следим пътя на парите и да видим кой има интерес от цялата работа и кой ще подпише, ако подпише, това, което предстои", обясни още Чокджан, който е родом именно от Варна.

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Той допълни още, че предстои разглеждането в общинския съвет на общо 34 инвестиционни проекта. "Това са все много апетитни финансови ресурси, които предстоят да бъдат развързани и, очевидно, изглежда сякаш кмета Коцев не е бил "правилният" човек, който да разпише в каква посока да потекат тези ресурси", обясни още анализаторът.

Ролята на следващия кмет

На въпрос дали не наблюдаваме ескалация на войната между гражданския вот и бизнес интересите вече трета година във Варна, Чокджан обясни:

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"Доста добре прецизиран тайминг за този ход, защото няма да се провеждат частични местни избори, а общинския съвет ще избере удобен човек. Както знаете, кметът няма собствено мнозинство в общинския съвет. Обаче не обмислят достатъчно добре своите действия хората, които тръгват срещу Коцев, но те са ръководени от други хора, които пък се опияняват от това да правят напук на обществеността. И това, което те правят по същество, е демонстрация на сила", каза още той и припомни, че по време на целия мандат на кмета дотук е имало серия от подобни единични случаи на недоволство на местно ниво, които не са ставали национална тема.

По-рано в ефира на NOVA варненският кмет обяви още, че по негова информация са раздавани по 20 хиляди евро на членовете на ОИК, които са гласували в подкрепа на свалянето му. На въпрос може ли с 400 хиляди евро да се свали кмет, Чокджан каза:

"Аз нямам такава информация за такива чекове и пликове. Но определено е възможно, предвид че във Варна в навечерието на местни избори, обикновено около 1-2 месеца по-рано, се създават еднодневни политически проекти, каквито са "Алтернатива на гражданите", "Български глас", и други бизнес партии, които благодарение на ниската избирателна активност и на купен и корпоративен вот от своите служители, успяват да влязат в местния парламент оттам вече да отстояват своите бизнес интереси, да шантажират, да манипулират, да извиват ръце и т.н.", каза още анализатора.

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Що е то ГЕРБ-Варна?

След реакцията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който поиска, но не получи оставките на членовете на ОИК-Варна, излъчени от неговата партия, се отвори и още една тема за статута и работата на тези чиновници. "Кмет се сваля на избори, а не от някакви чиновници, които, за съжаление, сме избрали", каза Борисов в кулоарите на парламента в сряда.

"ГЕРБ-Варна очевидно е отделно тяло от националната ГЕРБ. Там също през последните години се случиха интересни динамики и промяна на балансите. Това, което е публично известно, че за местен лидер на ГЕРБ-Варна по-скоро се наложи Иван Портних, който пък е близък до Дънката. Доминиращият лагер в ГЕРБ-Варна е по-скоро свързван публично с близост до лидера на ДПС Делян Пеевски", обясни още анализатора.

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На този фон пред БНР общинския съветник Георги Кулински от групата на "Алтернативата за гражданите", считана за бизнес представителство на ТИМ във Варна, обяви, че Варна от 3 години е била в застой и сега Общинския съвет вече има самочувствието, че може да навакса пропуснатото за останалата една година.

"Темата местни избори започва да се прокрадва, разбира се, започва да се мисли в партийните централи в тази посока. Това, което стана в Варна, доста ще ускори разговорите и очаквам след Нова година да започнат вече да се прокрадват и спекулации относно имена за кметове, за водачи на листи, за общински съветници и т.н.", каза още Беркай Чокджан.

Целият разговор гледайте във видеото.