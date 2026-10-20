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"Шепоти в нощта": Млади музиканти превръщат класическата музика в споделена емоция (ВИДЕО)

20 октомври 2026, 14:24 часа 717 прочитания 0 коментара

Програмата, която ще свирим, е специално избрана за тази вечер, защото има много cross-relations между твoрбите. Хайдн, Шьoнберг и Шуберт в първия момент не звучат като че ли имат нещо общо, но всъщност за произведенията, и това също ще го кажем на нашата публикa, има много интересни факти и обстоятелствата, в които са написани. И затова ние искахме да направим един формат, който също и за младата публика да е интересен, защото е компактен, защото е кратък, и защото е много фокусиран върху съдържанието, върху музиката.

Това разказа в предаването "Студио Actualno" цигуларят Максим Цеков, във връзка с предстоящия концерт "Шепоти в нощта". 

По време на концерта трима български музиканти, лауреати на международни конкурси, ще споделят емоциите и историята около камерните музикални шедьоври на трима велики композитори. Максим Цеков (цигулка), Сион Найман (виолончело) и Борис Узунов (пиано), ще ни потопят в света на нежността, страстта и съзерцанието с Трио в ми мажор, оп. 44 на Йозеф Хайдн, Преобразена нощ (аранжимент за трио: Е. Щойерман) на Арнолд Шьонберг и Ноктюрно за клавирно трио, D 897 на Франц Шуберт. 

Началото на проекта е поставено преди около година и половина в германския град Любек, където тримата музиканти се срещат покрай участието си в международен конкурс.

Разговорите им постепенно се насочват към възможността да създадат собствена концертна програма, която да излезе извън рамките на традиционните сценични изяви.

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През последните години музикантите участват в множество концерти и конкурси на големи сцени. Желанието им обаче е да се върнат към една от най-интимните форми на музициране - камерната музика, която по своята същност е предназначена за по-малки пространства и предполага особена близост между изпълнителите и публиката.

"Аз смятам, че е дълг на един музикант да бъде учител на публиката. Ние не просто предаваме някаква музика, на която трябва да ни се пляска, защото я изпълняваме добре. Ние предаваме едно изживяване, което е общо. Колкото ние участваме в един концерт, толкова участва и публиката", сподели Борис Узунов пред камерите на Actualno.com.

За Максим Цеков

Като солист и камерен музикант Максим Цеков е гостувал в международни концертни зали и фестивали като “Музикферайн“ и “Концертхаус“ във Виена, Филхармонията в Люксембург, “Виктория Хол“ в Женева, Зала “България”, “Елбфилхармония“ в Хамбург, Фестивала в Брегенц, “Софийските музикални седмици“, Музикалния фестивал „Каринтско лято“ и Биеналето за виолончело в Амстердам.

Той е свирил с Югозападната немска филхармония в Констанц, с ансамбъл “Концертино“ в Аугсбург, с камерния оркестър „Лира“ във Виена, със Симфоничния оркестър на Висшето училище за музика и театрално изкуство в Хамбург, с “Камерата УНАБ“ в Чили.

В рамките на проекта “Лауреатите” през 2024 г. той свири с оркестъра “Кантус Фирмус” като солист и концертмайстор на турне из България и води майсторски клас по камерна музика в НМУ София.

Максим Цеков спечели трета награда, както и наградата “Беренрайтер Уртекст“ на Международния конкурс “Моцарт“ в Залцбург през февруари 2026 г. Той е победител в Международния конкурс за цигулка “Клостер Шонтал“ 2019, където получава и специалната награда “Бах“, както и в конкурса „Алберто Лиси“ 2020 в Гщаад и конкурса “Стефани Хол“ 2021 във Виена.

За Борис Узунов

Борис Узунов е талантлив млад пианист, студент в магистърската програма по пиано на Кралската консерватория в Брюксел, под ръководството на Пиет Койкен.

Неговият музикален път започва в НМУ „Л. Пипков“ с преподавател Мариана Шикова, а по-късно Борис продължава да усъвършенства уменията си с помощта на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов в програмата за младши студенти на Нов български университет. Още като ученик той печели множество награди от престижни международни конкурси по пиано, сред които Concerto Competition YASP в Curtis, BMC Piano Competition в Северна Каролина, 28th International Competition „Flame“ в Париж, 4th International Competition „Cesar Franck“ в Брюксел, 5th International Competition „New Pianists“ и други.

Сред последните му успехи се нареждат втора и специална награда за най-добро изпълнение на задължителното произведение на „Le 43ème Concours de piano André Charlier 2025“ в Белгия, както и първа награда на XII международен конкурс „Лист – Барток“ 2025 в София.

За Сион Найман 

Сион Найман е роден през 2002 година в град Антверпен, Белгия,в международно семейство. Той започва да свири на виолончело на шест годишна възраст в класана Даниела Черпокова в НМУ "Л. Пипков" в София, България. По-късно специализира при проф. Ромен Гариу в Консерваторията L’Haÿ-les-Roses в Париж, Франция.

В момента той е студент на проф. Йенс Петер Майнц в Берлинския университет на изкуствата. Сион е носител на първи награди от множество национални и международни конкурси, като Концертино Прага и Международният конкурс по виолончело "Карл Давидов".

Той е също лауреат на Международния конкурс по виолончело "Давид Попер", Музикален конкурс "Кантус Фирмус", Международният конкурс "Млади виртуози" и др. Той е номиниран за Млад музикант на годината от Българското национално радио и е стипендиант на Фондация "Стоян Камбарев", Фондация “Deutsche Stiftung Musikleben“, Общество на Паул Хиндемит в Берлин.

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Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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