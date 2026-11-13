Любомир Дацов: С този изпилен бюджет си оставаме години наред на рисковата граница на дефицита (ВИДЕО)

С този изпилен бюджет си оставаме години наред на рисковата граница на дефицита. Това каза в предаването Студио Actualno макроикономистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет. Той коментира становището на съвета за Бюджет 2027 и рисковете години наред да не бъде постигната целта от под 3% дефицит: “Онова, което ние казваме е, че с този изпилен бюджет, който буквално на четвъртата година изпълнява критериите, които са определени по процедурата за свръхдефицит, при малка макроикономическа промяна, или някакъв риск, който не бъде оценен, а ние няма как да оценим рисковете след четири години напълно, по никакъв начин, просто това води автоматично до неизпълнение. Т. е. ние си оставаме на една горна граница приблизително на 3% от БВП през цялото време, независимо от малките отклонения отдолу или отгоре. Още: Фискалният съвет към Гълъб Донев: Бюджетът няма гаранции, че ще овладеем дефицита

Пропилян шанс

Според мен това не е приемливо, не използвахме шанса, който имахме в момента, през 2026, 2027 година, защото те относително ще дават икономически комфорт. Не че през 2027 г. не текат едни процеси на свиване на икономиката и забавяне на процесите в нея, които няма как да не се отразят и върху самия бюджет.

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Но все още 2027 г. ще бъде подходяща за правене на нещо по-значително. Ненапразно едно от предложенията е: Намерете и направете допълнителен буфер от около 1% от БВП през 2027-а. Т. е. ако искате направете буфер, който да е за непредвидени разходи, ако нещата не се развият по друг пначин просто да ги имате като резервен фонд. Още: Владислав Панев: Бюджет 2027 може да доведе до рецесия и обедняване Същото нещо се отнася и за еднократните разходи, макар че ние не успяваме в ход да отразим всички промени, които настъпват.

Да ти вземат данък и да ти кажат, че не е разход

Министерството на финансите разширява базата спрямо първоначалните неща, т. тар. свръхпечалба, която си е допълнително облагане, няма нищо общо като механизъм с онова. Там има една гаранционна сметка, която измислиха, която, дали печелите или губите, вие трябва да си платите. Още: Румен Гълъбинов: С този свръхдефицит да не се породят и свръхочаквания за приходите в бюджета (ВИДЕО) И отгоре на това този данък не ви се приспада от разходите за следващата година. Няма никаква логика в това, което се случва. Не могат да ти вземат данъка и да ти кажат, че данъкът не ти е разход“.

Любомир Дацов каза, че приходната част не е надценена с много. Той припомни, че Фискалният съвет препоръчва с еднократния данък свръхпечалба да се финансира дефицитът, а не да се използва за други разходи. Според макроикономиста няма да се наложи актуализация на бюджета догодина. Още – във видеоматериала. Още: 2 млрд. евро повече данъци, 5,5 млрд. евро повече заеми: Мартин Димитров иска изтегляне на проектобюджет 2027