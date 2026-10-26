Валерия Велева: Сценарият е Гюров - президент, а Асен Василев - премиер (ВИДЕО)

Пеевски и Борисов имат общо около 700 000 избиратели. Това е резервът, към който могат да посегнат Йотова и Гюров. Това заяви в специалното изборно студио на Actualno “След вота” журналистът Валерия Велева, коментирайки резултатите от първия тур и възможните конфигурации в неделя.

По думите на Велева Йотова, заедно с Радев, не може да посегне към този резерв. Йотова може да черпи само от резерва на “Прогресивна България”, който не е излязъл да гласува - това са 900 000 гласа. Радев трябва да направи всичко възможно, за да върне тези избиратели до урните”, посочи още Велева. Тя каза, че Гюров има възможности за повече манерви. Става дума за избирателите на Христанов и Радостин Василев. Освен това не се знае как ще гласува “Възраждане”, счита Велева.

По думите ѝ “Възраждане” нямат идеологически нищо общо с Гюров, но Костадинов е говорил активно по време на цялата кампания срещу Йотова. Въпросът е освен какво ще правят Пеевски и Борисов, а какво ще прави и Костадинов.

Велева разви тезата, че активността на Асен Василев в кампанията по отношение на подкрепата за Гюров, ще бъде свързана с това той да стане в един момент министър-председател след протести, които да свалят правителството на Радев.

Целия разговор с водещ Румен Скрински гледайте във видеото.