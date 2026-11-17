Преминаването от трудов на граждански договор беше основният проблем при личните асистенти. Това заяви в предаването "Студио Actualno" общинският съветник Ваня Григорова, коментирайки новия бюджет на държавата.

Тя каза, че е внушено на гражданите, че държавната администрация е лоша и трябва да бъде съкращавана. Това е говорене на всички политици през последните 20 години.

Колкото до свободните работни места - в Инспекцията по труда например има свободни работни места, защото липсват хора, които искат да заемат тези длъжности при такива условия, посочи Григорова.

Тя подчерта, че всяко едно правителство се опитва да представи своя бюджет като социален. Не не е най-социалният и не може да бъде такъв. За мен е порочна философията да орязваме плащанията, за да увеличаваме проходите си.

Бюджетът трябва да бъде газ към проходите, коментира още Григорова.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.