Заплахите за сигурността ни са огромни: Николай Ненчев обяснява защо (ВИДЕО)

Злоупотреба с власт и показни акции. Това предизвиква етническо напрежение - нещо, от което винаги сме се пазили. Това заяви в предаването Студио Actualno бившият министър на отбраната и кандидат за президент Николай Ненчев, коментирайки арестите на кметовете на ДПС.

Според Ненчев това демонстриране на абсолютна власт е изключително опасно за българската демокрация. Наред с всичко, ние бяхме атакувани от всички страни. Днес вероятно в Европейския съюз ще бъде приета много унизителна за България декларация. Касае се за пряко обвинение към българското правителство, че води небалансирана политика. Това е унищожително към България. Ние трябва или да започнем да изпълняваме своите ангажименти в Съюза, или да го освободим от своето присъствие, коментира още Ненчев. Какво означава да бъдем активно неутрални, попита в крайна сметка той.

Според него това означава всички помощи, които ние трябва да получим от Европейския съюз, че няма да се случат. Според бившия военен министър всички анализи сочат, че нещо голямо предстои и най-вероятно България ще бъде въвлечена. Не допускам обаче българските граждани, че ще искат ние да напуснем НАТО и ЕС, каза още Ненчев. По думите му България е изправена пред огромни проблеми за своята национална сигурност.

Платена форма, съгласно договор с Централната избирателна комисия. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.