Без конкуренция! Дюбоа разгроми свой сънародник за 2 рунда и запази титлата си в тежка категория

Даниел Дюбоа затвърди статута си на водещ британски боксьор в тежка категория, като нокаутира своя сънародник Фабио Уордли още във втория рунд, за да запази титлата си на боксовата асоциация WBO. 29-годишният боксьор свали Уордли на земята с прав десен удар още в първите 20 секунди от дългоочаквания им реванш в "O2 Арена" в Лондон и продължи безмилостната си атака.

Този път Даниел Дюбоа не остави и най-малък шанс на Уордли

Уордли оцеля в първия рунд, но беше преодолян от поредна продължителна атака във втория, което накара екипа му да хвърли кърпата. По този начин Дюбоа отбеляза втора поредна победа с нокаут над Уордли, само пет месеца след като се изправи два пъти от ринга, за да детронира британския си съперник в един вълнуващ 11-рундов мач в Манчестър. Този път нямаше подобна драма за шампиона, който доминираше от самото начало и увеличи професионалния си рекорд до 24 победи, 23 от които с нокаут, и три загуби.

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"Фабио е страхотен младеж, който се изправя срещу мен за втори път, но това беше моят момент и моята ера. Имах свои намерения - лоши намерения още от самото начало", заяви Дюбоа след края на двубоя. "Първия път бях притиснат до стената, а този път просто трябваше да излезем на ринга и да покажем, че сме сериозни - точно това направихме тази вечер." За 31-годишния Уордли пък това е едва втора загуба от 23 мача в професионалната му кариера. След мача то призна: "Винаги съм се изправял срещу най-добрите съперници, най-добрите в бранша, най-големите, най-твърдите и най-жестоките момчета, така че няма срам в загубата, когато се изпитваш срещу най-добрите."

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