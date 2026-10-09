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Безпрецедентен интерес! Над половин милион хора искат билет за "битката на Великобритания"

09 октомври 2026, 20:36 часа 696 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Безпрецедентен интерес! Над половин милион хора искат билет за "битката на Великобритания"

Дългоочакваната "битка на Великобритания" предизвика безпрецедентен интерес сред феновете на бокса. Двама от най-великите съвременни боксьори Антъни Джошуа и Тайсън Фюри ще се изправят на ринга за първи път в историята. Двубоят на родна земя помежду им ще се състои на 11 декември на стадион "Принсипалити" в Кардиф. Очаквано билетите за мегасблъсъка, който се очаква от години, се продадоха за минути.

Разпродадоха билетите за Фюри - Джошуа за по-малко от час

Медиите на Острова съобщиха, че билетите за мача са били разпродадени в рамките на един час след пускането им в продажба в петък. Изцяло британският двубой, обявен миналия месец, предизвика огромен интерес и е определян като най-големия в историята на британския бокс. Около 80 000 билета бяха пуснати в продажба по обяд, като цените варираха от 88,50 паунда до 13 128 паунда, включително таксите за резервация, съобщи BBC. По данни на медиите, повече от 500 000 фенове са се наредили на опашка онлайн броени минути след началото на продажбите.

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Тайсън Фюри и Антъни Джошуа

Фюри и Джошуа трябва да бъдат гвоздеят на боксовата галавечер на 11 декември, въпреки че се очаква излизането им на ринга да започне около 1:00 ч. след полунощ на 12 декември. Според заявление, подадено до градския съвет на Кардиф, стадион "Принсипалити" ще остане отворен до 3:30 ч. сутринта на 12 декември. Двубоят между бившите световни шампиони ще се излъчва по Netflix. 

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Тайсън Фюри Антъни Джошуа Антъни Джошуа - Тайсън Фюри бокс
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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