Били Айлиш, Снуп Дог и Ред Хот Чили Пепърс озаряват финала на Игрите в Париж, Том Круз краде шоуто

Олимпийските игри в Париж ще приключат с музикално тържество с участието на някои от най-изявените изпълнители в Лос Анджелис. Били Айлиш, Снуп Дог и "Ред Хот Чили Пепърс", всеки от които представя различни аспекти на богатото културно наследство на града, ще вземат участие в закриващата церемония на най-големия спортен форум, провел се във френската столица, на 11 август.

Закриване на Игрите в Париж с блясък от Лос Анджелис

Според американското издание "Variety" артистите ще бъдат видени от Лос Анджелис в комбинация от предварително записани и изпълнения на живо - музикална препратка към следващите Олимпийските игри, които ще бъдат в Лос Анджелис през 2028 г. Родена в Хайланд Парк, Били Айлиш се превърна в един от определящите музикални гласове на своето поколение. Дебютният ѝ албум "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" не само оглави класацията Billboard 200, но и я направи най-младия изпълнител, спечелил четирите основни категории на Grammy в рамките на една година.

Снуп Дог вече беше открояваща се фигура по време на Игрите в Париж. От ролята си на носител на олимпийския огън на САЩ до появите му по трибуните в различните спортове, Снуп пренесе харизмата си на световната сцена и се утвърди като донякъде неофициален посланик на страната. Музикалният триумф се допълва от героите на родния град - "Ред Хот Чили Пепърс". Създадена в Лос Анджелис през 1983 г., групата е движеща сила на музикалната сцена в града в продължение на десетилетия.

Том Круз ще прелети над Париж

Но музиката не е единственото, което организаторите са ни подготвили. Според информация на TMZ холивудската звезда Том Круз ще изпълни каскада, която ще съперничи на най-известните му филмови сцени. Според информацията Круз ще се спусне от върха на стадион "Стад дьо Франс", държейки олимпийското знаме, след което ще последва предварително записан епизод, в който той ще скочи с парашут върху емблематичния знак на Холивуд.

В края на церемонията кметицата на Париж Ан Идалго ще предаде олимпийския огън на тази от Лос Анджелис - Карън Бас. Игрите в САЩ вече имат обявени дати, като се очаква стартът им да бъде на 14 юли 2028 година. Организаторите със сигурност са обмислили по-внимателно закриващата церемония, след като избора за представления на откриването предизвикаха международен скандал, който 14 дни след началото на форума още е в разгара си.

ОЩЕ: Олимпийски медалисти се оплакаха от качеството на отличията - доста са крехки (ВИДЕО)