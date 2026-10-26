Чудесно: Кирил Милов донесе първи медал на България от Световното първенство по борба

Кирил Милов спечели бронз в категорията до 97 килограма на Световното първенство по борба в Астана. Той загуби на 1/2-финала от беларусина Кирил Маскевич, което го прати в мач за третото място. Там той се изправи срещу австриеца Рейгинер. Още в първата част Милов спечели 5 точки. Още в първите секунди на втората той успя да си спечели 4 наведнъж. След неуспешен протест от австрийския лагер, Кирил Милов взе още една точка и завоюва бронза с 10:0.

Кирил Милов поведе с 4:0 в първата част

Кирил Милов спечели първата си точка, след като съдията наду свирката за пасивност срещу австриеца Рейгинер. Последваха две последователни записавания на 2 точки за носения и така Милов поведе с 5:0. Така първата част приключи, а Кирил Милов си спечели спокойствие с преднината в резултата.

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Още 5 точки донесоха на Милов бронза в Астана

Милов спечели срещата след само няколко секунди от втората част. Той успя да осъществи перфектна контра и завоюва 4 точки наведнъж. От лагера на австриеца поискаха преразглеждане, но то не бе успешно. Освен четирите точки за контрата, Кирил Милов получи и допълнителна точка за неуважения протест. Така той спечели срещата с 10:0 и донесе бронзов медал за България в категорията до 97 килограма от Световното първенство по борба в Астана.

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