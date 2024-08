Държава с 200 000 население победи САЩ във финала на 100 м на Игрите в Париж

Жулиен Алфред от малкия карибски остров Света Лусия завоюва олимпийската титла в спринта на 100 метра при жените на Олимпийските игри в Париж. 23-годишната състезателка донесе не само първо злато, но и първи медал за страната си, която е с население под 200 000 души, от най-големия спортен форум.

Във финала на "Стад дьо Франс" в парижкото предградие Сент Дени Алфред бе без абсолютно никаква конкуренция и стигна до първото място с време от 10.72 секунди. Сребърният медал остана за смятаната за фаворитка Ша'Кари Ричардсън. Под проливния дъжд във френската столица американката финишира за 10.87 секунди. На третото място завърши нейната сънародничка - Мелиса Джеферсън, с време от 10.92 секунди.

Двукратната олимпийска шампионка Шели-Ан Фрейзър-Прайс от Ямайка пък не стартира в полуфиналите, в които отпадна и друга от големите фаворитки - британката Дина Ашър-Смит.

SAINT LUCIA TO THE WORLD ‼️



🇱🇨's Julien Alfred storms to the Olympic 100m gold medal with 10.72 🤩



That's the first medal in the history of the Olympic Games for her country. #Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/3c92Ql9EoP