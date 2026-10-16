Ферари трябва да спре да слуша Люис Хамилтън, ако иска скоро да триумфира във Формула 1

"Газ до дупка" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Дария Александрова, посветена на най-бързите пилоти на планетата.

От почти две години съветват Ферари да почерпи от мъдростта на великия Люис Хамилтън с цел да сложи край на 20-годишната си суша от титли. И все пак начинът, по който стратегията му за Гран при на Сингапур се обърна срещу него, което се оказа още един знак за липсата на доверие между отбора и пилота, показа, че и Хамилтън не разполага с всички отговори. Затова хаосът в Скудерията трябва да приключи и всеки да поеме отговорност за собствените си задачи.

Луис Хамилтън може да е велик пилот, но не е толкова велик организатор

Още откакто Люис Хамилтън се присъедини към Ферари в началото на 2025 година, се наложи широко разпространено погрешно схващане, което започна да се приема за факт. Вижда се постоянно в социалните медии и в коментарите и звучи нещо като това: Тъй като Люис Хамилтън е спечелил седем световни титли, а от Ферари не са спечелили нито една през последните две десетилетия, отборът просто трябва да го слуша. Защото ако има някой във Формула 1, който знае как да спечели титлата, това е британецът.

И до известна степен този аргумент има основание. Но само до известна степен. Защото ако търсите съвет как да управлявате комплект гуми през последните 25 обиколки в един горещ следобед в Барселона, Хамилтън е вашият човек. А ако пистата изсъхва и ви е нужен пилот с усет и интуиция, който да осъществи прехода от гуми за мокро към сликове, без да се налага междинен питстоп, не търсете по-далеч от Люис. Никой не го прави по-добре. Но когато става въпрос за основите на изграждането на отбор? За това да бъдеш организатор? За това да притежаваш личността, уменията за работа с хора и харизмата, за да хванеш отбора за гушата и да го издърпаш до необходимото ниво?

Хамилтън не е нито Лауда, нито Шумахер

Нека бъдем реалисти: тук не говорим за Михаел Шумахер, Ники Лауда или Джеки Стюърт. Само защото Хамилтън е изключително талантлив пилот, а в очите на мнозина най-добрият, който някога е карал състезателна кола, то това не го прави автоматично ефективен създател на отбор. Това никога не е било в неговите правомощия в Макларън и Мерцедес, където той на практика беше ценното зъбче в една изключително добре смазана машина.

Вярно е, че Ферари през 2026 година не е на това ниво. Нито дори близо. Което може би е вдъхновило Хамилтън да поеме роля, която не му идва естествено. Все пак има разлика между това да си ключова част от успешен отбор и да си отговорен за изграждането на такъв. Въпреки всичко, което е постигнал във Формула 1, практическата лидерска роля, която се опитва да поеме откакто се присъедини към Скудерията, е ново преживяване за него. Често изглежда, че той просто играе ролята на това, което според него - или, може би по-точно, на което е бил накаран да повярва, трябва да бъде един успешен пилот на Ферари.

Извиненията на Хамилтън трябва да му бъдат за урок

Не е чудно тогава, че отношенията между отбора и пилота понякога са били толкова напрегнати. Някой друг забелязва ли тук трайното влияние на онзи велик натрапник Себастиан Фетел? Като редовен съветник на Хамилтън преди преминаването му от Мерцедес, Себ също се опита да преобрази Ферари по свой образ, но с ограничен успех и без средствата или дори авторитета да го направи. Лесно е да се посочат проблемите - а Хамилтън се справи много добре с това през последните седмици, но да се предложат решения?

След като безмилостно критикуваше решенията на Ферари от лятната пауза насам, беше почти освежаващо да чуем Хамилтън да признае грешката си... и то два пъти през уикенда в Сингапур, който не оправда потенциала си. Първо дойде признанието му след спринт квалификацията в петък, че изборът му на план за състезанието е бил грешен. След това, след карирания флаг в неделя, последва извинение по отборната радиовръзка за стратегия, която в крайна сметка се обърна срещу тях. Вярно е, че Ферари не разполага с всички отговори... но и Хамилтън също не разполага с тях.

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