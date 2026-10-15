Лоусън направи достатъчно, за да откаже Рейсинг Булс от плана за Никола Цолов

Само един от отборите във Формула 1 все още не е потвърдил състава си за следващия сезон. Става въпрос за Рейсинг Булс. Почти е сигурно, че Арвид Линдблад ще запази мястото си след блестяща дебютна кампания, а около бъдещето на Лиам Лоусън продължават да циркулират слухове. Според някои информации в Рейсинг Булс обмислят да привлекат Никола Цолов, след като българинът направи силно впечатление по време на тестовете и е сред фаворитите за титлата във Формула 2. Но впечатляващата серия от резултати в точките на Лоусън би трябвало да сложи край на тези слухове.

Лоусън с повече точки от един от пилотите на Макларън през последните състезания

На Гран при на Сингапур Лоусън спечели 10 точки за Рейсинг Булс, като се класира в точките както в спринтовото състезанието, така и в основната надпревара. През последните четири състезания, от Гран при на Испания насам, новозеландецът е спечелил общо 24 точки, което всъщност е повече от сънародника му от Океания Оскар Пиастри, който е спечелил само 22 точки за Макларън. Няма как да се отрече, че Макларън е по-добър болид от този на Рейсинг Булс, така че фактът, че Лоусън успява да изпревари съперник в по-бърза кола, е заслуга на неговото пилотско майсторство.

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По тази причина в Рейсинг Булс са призовани да запазят мястото на Лоусън във Формула 1 и през следващата година, а решението им би трябвало да бъде продиктувано от формата, която новозеландецът демонстрира в последните състезания. Лоусън направи силно впечатление с болида на Ред Бул, докато заместваше контузения Исак Хаджар, и откакто се върна в дъщерния отбор, не показва никакви признаци на забавяне. Решението е ясно: Рейсинг Булс трябва да заложат на Лоусън. Да го заменят сега би било изключително странен избор.

Лиам Лоусън все още може да изпревари Исак Хаджар

В момента Лоусън има 75 точки в класирането при пилотите, което го поставя на 9-то място, като остават шест състезания до края. Безспорно той е "най-добрият от останалите" извън четирите водещи отбора и има необходимите точки, за да го докаже. Той има преднина от 34 точки пред Пиер Гасли, който е на 10-то място. Вместо да гледа надолу в класирането, Лоусън може да си позволи да се стреми към върха и да се опита да изпревари пилота на Ред Бул Исак Хаджар. Французинът има 97 точки, но изпитва затруднения откакто беше въведен пакетът с подобрения. Докато Макс Верстапен доминира, Хаджар се мъчи да се изравни с повишеното му темпо. Така Лоусън има шанса да изпрати ясно послание към шефовете на Ред Бул, че постига резултати, надхвърлящи възможностите на колата му, като изпревари Хаджар.

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