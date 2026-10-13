Гриша Ганчев избухна преди изборите в борбата: "Невиждано дъно! Да сложим Джордж Клуни за треньор?"

Бизнесменът и бивш собственик на ЦСКА Гриша Ганчев отправи тежки обвинения към настоящото управление на Българската федерация по борба броени дни преди извънредното Общо събрание на 17 октомври. На пресконференция, на която присъстваха кандидатът за президент Тодор Ангелов и олимпийските шампиони Валентин Йорданов и Армен Назарян, Ганчев заяви, че спортът е достигнал безпрецедентно ниско ниво, а отношението към определени състезатели е недопустимо.

"Нашият спорт е достигнал невиждано дъно"

Ганчев коментира и намерението на ръководството на федерацията да сезира прокуратурата заради документи, свързани с искането за извънредно Общо събрание. "Нашият спорт е достигнал невиждано дъно, няма накъде повече. В събота има избори, трябва клубовете да преценят дали искат да живеят в блато, ако искат тоя гнусен расизъм и дискриминация", заяви той.

Бизнесменът изрази подкрепата си към Валентин Йорданов и Армен Назарян, като подчерта приноса им за българската борба. Според него федерацията се нуждае от промяна, а политиката няма място в спорта.

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Ганчев защити отстранените национали

Особено остър беше коментарът му за ситуацията около Семен Новиков и останалите състезатели на ЦСКА, които останаха извън националния отбор. "Кариерата на един спортист е кратка. Заради болни хора не участват тези деца", заяви Ганчев.

Той защити и треньора Борислав Величков, като иронизира критиките към външния му вид. "Дайте да сложим Джордж Клуни за треньор", каза бизнесменът.

Ганчев разкри, че е разговарял със състезателите в Тетевен и е останал притеснен от психологическото им състояние. "Нормално да искат да се откажат след тази гавра. Те лесно ще си намерят работа", добави той.

Извънредното Общо събрание на федерацията е насрочено за събота, 17 октомври, като предстои да бъде гласувана и евентуална смяна на настоящото ръководство, оглавявано от Станка Златева.

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