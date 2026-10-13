Станка Златева не се дава - сезира прокуратурата преди извънредните избори в борбата

Напрежението в българската борба продължава да расте броени дни преди извънредното Общо събрание, на което може да бъде сменено ръководството на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба), оглавявана от Станка Златева, реши да сезира Софийската градска прокуратура заради съмнения около документите, с които група клубове, начело с ЦСКА, поискаха свикването на събранието.

Съмнения за укрити документи

От федерацията настояват да бъдат проверени автентичността на подписката, решенията на клубовете и пълномощните, въз основа на които е задействана съдебната процедура. Според настоящото ръководство бившият генерален секретар Белчо Горанов не е представил пред съда важни документи, свързани с членския състав на федерацията и броя на клубовете, подкрепили искането.

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От БФ Борба смятат, че тази информация е съществена за установяването дали е изпълнено законовото изискване за подкрепа от поне една трета от членовете на организацията. Допълнително напрежение предизвиква жалба, внесена на 12 октомври от председателя на СКБ ЦСКА Методи Пенев и Белчо Горанов срещу освобождаването на последния от длъжност.

Федерацията твърди, че Горанов продължава неправомерно да използва титлата генерален секретар, въпреки че е освободен с решение на Управителния съвет от 5 октомври.

Решаващо събрание на 17 октомври

Извънредното Общо събрание е насрочено за 17 октомври в Националната спортна академия в София след окончателно решение на Софийския апелативен съд. В дневния ред са включени освобождаване на настоящия Управителен съвет, избор на нов президент и приемане на нов устав.

От ръководството на Станка Златева заявяват, че ще изпълнят законовите си задължения по организацията на събранието, но настояват компетентните органи да проверят изложените съмнения.

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