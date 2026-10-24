Историческо признание за България! 17-годишна атлетка е №1 в Европа

Новата звезда на българската лека атлетика получи огромно признание в Европа! Виктория Ангелова записа нова златна страница в историята на родния спорт. Само на 17 години световната и европейска шампионка на троен скок за девойки спечели престижното отличие "Изгряваща звезда на Европа" за 2026 година. Наградата на Европейската атлетика беше връчена по време на традиционната церемония Golden Tracks в Лозана, Швейцария.

Виктория Ангелова е "Изгряваща звезда на Европа"

Признанието идва след изключителен сезон за възпитаничката на Георги Помашки. През юли тя триумфира на Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия, с резултат 13.98 метра - рекорд на шампионатите и най-добро постижение в света за сезона при девойките. По-малко от месец по-късно Ангелова покори и световния връх, като спечели титлата на първенството за юноши и девойки под 20 години в Орегон с 13.91 метра. Така едва 17-годишната българка стана световна шампионка в по-горната възрастова група.

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Това е историческо признание за България, тъй като за първи път роден лекоатлет печели отличието от учредяването му през 2007 година. Миналата година Божидар Саръбоюков също достигна до финалната тройка за отличието при мъжете, но наградата беше присъдена на поляка Хуберт Трошчанка. Сега Ангелова изпревари чехкинята Линда Боткова, европейска шампионка на 400 метра с препятствия при девойките под 18 години, и словенката Жива Ремич, която през сезона спечели европейската и световната титла на 800 метра при девойките под 18 и под 20 години.

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